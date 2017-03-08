

Samsung'un orta segmente hitap eden yeni modeli Galaxy C5 Pro, geçtiğimiz gün Çin'de düzenlenen Samsung Forum 2017'de sergilendi. İşte konu hakkındaki detaylar.



Akıllı telefon pazarının lider ismi olan Samsung, bu başarısını giriş ve orta segmentteki model yelpazesine borçlu. Amiral gemisi sınıfındaki telefonlarıyla da güzel işler başaran Güney Koreli teknoloji devi, pazardaki asıl gelir kaynağını ise giriş ve orta segmentteki telefonlardan elde ediyor.



Samsung'un geniş bir model yelpazesine sahip olması, her bütçeye hitap etmesine olanak sağlıyor. Böylece giriş ve orta segmentteki pazarın çoğunluğu da Güney Koreliteknoloji firmasının tekelinde gibi görünüyor.



Şu aralar üst segmente hitap eden yeni modeli Galaxy S8 üzerine yoğunlaşmış olan Samsung, diğer yandan da orta segment modeli Galaxy C5 Pro için gün sayıyor.



Geçtiğimiz günlerde Çin'de düzenlenen Samsung Forum 2017'de sergilenenGalaxy C5 Promodelinin yakın gelecekte satışa sunulacağı iddia edildi. Çin kaynaklı habere göre, Galaxy C5 Pro Mart ayı içerisinde global pazardaki yerini almış olacak.



Dilerseniz Galaxy C5 Pro'nun özelliklerini bir kez daha hatırlayalım. GücünüQualcommtarafından üretilen Snapdragon 625'ten alacak olan C5 Pro, sistemini 4GB RAM ile destekleyecek. 64GB MicroSD destekli dahili hafızaya sahip olan telefonda 16MP'lik ana kameraya yine 16MP'lik ön kamera eşlik edecek.



Galaxy C5 Pro'nun fiyatının 360 dolar civarında olması bekleniyor. Yani bu telefon ülkemizde 1500-1600 TL civarında bir fiyattan satışa sunulabilir.



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