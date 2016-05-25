

Bir süredir gündemde olan Galaxy C serisi çok yakında resmen tanıtılacak. Samsung'un davetiyeleri göndermeye başlaması ile telefonların tanıtılma tarihi ortaya çıktı.



Bu yılın başında yeni amiral gemisi akıllı telefonları Galaxy S7 ve Galaxy S7 Edge'i çıkaran Samsung, şimdi de orta segment telefonlara geçiyor. Bildiğiniz gibi şirket çok yakıında Galaxy C serisi adını taşıyan yeni bir telefon serisi piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Orta segment telefonlardan oluşacak bu seri, son günlerde internete sızdırılan görüntüler ve bilgiler sayesinde ortaya çıkmıştı. Şu ana kadar çıkan sızıntılara göre bu serininin ilk telefonları Galaxy C5 ve Galaxy C7 olacak.



Gelen sızıntılar sayesinde bu telefonların teknik özellikleri ve tasarımları hakkında birçok detay biliniyor. Ancak bilinmeyen bir şey var ki o da bu telefonların ne zaman tanıtılacağı ve ne zaman çıkacağı. Ancak bu sorular da yavaş yavaş cevap bulmaya başladı. Samsung'a yakın kaynaklar tarafından paylaşılan bilgilere göre Galaxy C serisi 26 Mayıs'ta düzenlenecek bir etkinlikle resmen tanıtılacak. Üstelik Çin'de düzenlenecek bu etkinlik için Samsung şimdiden davetiyeleri göndermeye başlamış durumda. Anlaşılan o ki Samsung'un yeni telefonlarını bir kaç gün içinde göreceğiz.



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