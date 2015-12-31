GALAXY A9 PERFORMANSI ANTUTU'DA GÖRÜLDÜ!
Samsung Galaxy A9 performansı AnTuTu isimli benchmark uygulamasında görüldü. Galaxy A9 performans değerleriyle dikkat çekiyor.
Samsung Galaxy A9 performansı AnTuTu isimli benchmark uygulamasında görüldü. Galaxy A9 performans değerleriyle dikkat çekiyor.
Geçtiğimiz hafta Çin'de duyurulan Samsung Galaxy A9 modeli bu sefer AnTuTu isimli performans derecelendirme, karşılaştırma (benchmark) uygulamasında görüldü. Telefonun AnTuTu puanı dikkat çekici. Görüntülenen rakam amiral gemilerine oldukça yakın. Telefon uygun bir fiyatla satışa çıkarsa, amiral gemilerini yerinden edebilecek bir performansa sahip.
Galaxy A9 performans rakamları
Öncelikle bu telefonun giriş veya orta segmente ait olmadığı belirtelim. Galaxy A serisi her ne kadar orta seviye cihazlar içerse de Galaxy A9'un performansı amiral gemilerini aratmayacak türden. Ancak detaylarda cihazın farkları ortaya çıkıyor. Günlük işler için Galaxy A9 performansı oldukça yeterli. Zaten AnTuTu rakamları bu iddiamızı doğruluyor.
Aşağıdaki ekran alıntısından da görebileceğiniz üzere Samsung Galaxy A9 (SM-A9000) AnTuTu'dan 73592 puan almayı başarmış. Bu değer 2015 yılı amiral gemilerine oldukça yaklaşıyor. AnTuTu genel sıralamasında cihazın dokuzuncu sırada olduğunu görebiliyoruz. Telefonun performansı Sony Xperia Z5'e oldukça yakın. Xperia Z5 aynı testte 76862 puan alıyor. Dolayısıyla telefon amiral gemileriyle rekabet edebilecek düzeyde. Fark ise kamera, depolama alanı gibi konularda belirginleşiyor.
Galaxy A9 teknik özellikleri
6 inç boyutunda Super AMOLED ekran paneli
Full HD (1920 x 1080 piksel) çözünürlük
Qualcomm Snapdragon 652 yongası (Eski adıyla Snapdragon 620)
8 GHz frekans hızında 8 çekirdekli işlemci
Adreno 510 grafik işlem birimi
3 GB RAM, 32 GB depolama alanı
13 MP f/1.9 arka, 8 MP ön kamera
4000 mAh kapasiteli batarya
Parmak izi okuyucu sensör
Android 5.1 Lollipop işletim sistemi
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