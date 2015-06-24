Samsung A serisini güçlendirmek amacıyla bu güne kadar yaptığı en ince telefon Galaxy A8‘i piyasaya sunmaya hazırlanıyor. Daha önce TENNA sitesinin görsellerini paylaştığı Galaxy A8 Amerika'da FCC'den onay almayı başardı.



Samsung A serisini güçlendirmek amacıyla bu güne kadar yaptığı en ince telefon Galaxy A8‘i piyasaya sunmaya hazırlanıyor. Daha önce TENNA sitesinin görsellerini paylaştığı Galaxy A8 Amerika'da FCC'den onay almayı başardı.



Samsung geçtiğimiz yıl itibariyle telefon serilerinde isim değişikliğine gitti ve “A serisi” adı altında birçok telefon duyurdu. Farklı özellikler ve farklı fiyat segmentleriyle kullanıcının karşısına çıkan Samsung, Galaxy A3, Galaxy A5ve Galaxy A7ile başarılı olmaya çalışsa da ülkemizde ciddi anlamda bir fiyat sorunu yaşadı.



Lakin özellikle Galaxy A51399 TL seviyelerinden ülkemizde satışa başladı ama aynı donanıma sahip 649 TL'ye telefonlar piyasada vardı. Bu da telefonun başarısız olmasının en önemli sebebi oldu. Yazının hazırlandığı tarih itibariyle Galaxy A5 halen 1000 TL seviyelerinde ve alınabilirlikten oldukça uzak.



Samsung A serisini güçlendirmek amacıyla bu güne kadar yaptığı en ince telefon Galaxy A8‘i piyasaya sunmaya hazırlanıyor. Daha önce TENNA sitesinin görsellerini paylaştığı Galaxy A8 Amerika'da FCC'den onay almayı başardı.



FCC Nedir?



FCC, Elektronik cihazların Amerika Birleşik Devletleri yasalarında tanımlanan Elektromanyetik uyumluluğu ile ilgili bir sertifika ve işarettir. Bir ürün Amerika içerisinde veya dışında üretilmesi fark etmez eğer Amerikan pazarına girişi için zorunlu bir işarettir, bu işaret olmadığı zaman ürünlerin Amerika sınırları içinde satışı mümkün değildir.



Galaxy A8'in Özellikleri Nedir?



Galaxy A8‘in en önemli özelliği şüphesiz ki kalınlığı ya da daha doğrusu inceliği olacak. 158 × 76,77 × 5,94 mm boyutlarındave 142 gramağırlığında olacak Galaxy A8‘in Snapdragon 615işlemci ve 2 GB RAMkullanacağını söyleyelim. Galaxy A8′de 5,7 inçboyutunda AMOLED Full HDbir ekran, 16 megapiksel arka, 5 megapiksel önkamera ve 3050 mAhpil kullanılacak. Telefonun diğer modellere göre en önemli farkı ise parmak izi okuma sensorununolmasıdır.



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