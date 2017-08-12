GALATASARAYLILARIN BEKLEDİĞİ FEGHOULİ, PAZAR GÜNÜ GELECEK
Galatasaray'ın İstanbul'a gelmesini beklediği Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli, 13 Ağustos Pazar günü İstanbul'a geliyor.
Galatasaray'ın transfer görüşmelerini uzun süredir sürdürdüğü Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli'nin İstanbul'a geliş tarihi belli oldu.
PAZAR GÜNÜ GELECEK
Sarı-kırmızılı kulübün yetkililerinden alınan bilgiye göre, İngiltere Premier Lig ekiplerinden West Ham United'da forma giyen Feghouli, pazar günü İstanbul'a gelecek.
Galatasaraylıların yaklaşık 1 haftadır İstanbul'a gelmesini beklediği Cezayirli futbolcu, yarın akşam Atatürk Havalimanı'nda olacak.
Kaynak: haberinburada
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