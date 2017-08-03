GALATASARAYLILARI HEYECANLANDIRAN İMPARATOR EVİNDE TWEETİ FOS ÇIKTI
Fatih Terim'in kızı Buse Terim, Twitter'da bir anda ortalığı sallayan ve Galatasaray taraftarını heyecanlandıran ''İmparator Evinde'' tweeti hakkında açıklama yaparak "Tweetin gerçekle ilgisi yoktur" dedi.
Fatih Terim'in kızı Buse Terim'in paylaştığı iddia edilen "İmparator Evinde" tweeti, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.
Ancak çıkan tartışmalara noktayı yine Buse Terim koyarak, kendisinin bu twit ile ilgisinin olmadığını söyledi.
"GERÇEKLE İLGİSİ YOK"
Buse Terim, Twitter adresinden yaptığı açıklamada "Son 1 saattir dolaşan, benim attığım iddia edilen tweet'in gerçekle ilgisi yoktur." açıklamasını yaptı ve söylentilere son noktayı koydu.
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Başakşehirli Taraftarlar, Maça Gelen Erdoğan İçin Başkomutan Pankartı Açtı
- Mircea Lucescu: Gelir Gelmez Riva'ya Kapanıp Maçları Ve Yapıyı İnceleyeceğim
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir-C. Brugge Maçını İzlemeye Geldi
- Galatasaraylı Futbolcularla Suriyeli Çocukların Buluşması Beğeni Topladı
- Fenerbahçe, Kadro Dışı Bıraktığı Van Der Wiel'ı Affetti
DÜNYA HABERLERİ
- Uçak Üzerlerine Acil İniş Yapınca, Ölüme Güneşlenirken Yakalandılar
- İran'ın Uzaya Fırlattığı Uydu, Abd, İngiltere, Almanya Ve Fransa'yı Telaşlandırdı
- Rus Ntv Televizyon Muhabiri Saldırıya Uğradı
- Boynuz Kulağı Geçti! 12 Yaşındaki Dövmeci, Ustasından Çok Talep Alıyor
- Prenses Diana'nın Gizli Kayıtları İngiltere'yi Karıştırdı
Bu Haberle İlgili Yorumlar