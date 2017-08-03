Fatih Terim'in kızı Buse Terim, Twitter'da bir anda ortalığı sallayan ve Galatasaray taraftarını heyecanlandıran ''İmparator Evinde'' tweeti hakkında açıklama yaparak "Tweetin gerçekle ilgisi yoktur" dedi.

Fatih Terim'in kızı Buse Terim'in paylaştığı iddia edilen "İmparator Evinde" tweeti, kısa sürede sosyal medyanın gündemine oturdu.

Ancak çıkan tartışmalara noktayı yine Buse Terim koyarak, kendisinin bu twit ile ilgisinin olmadığını söyledi.

"GERÇEKLE İLGİSİ YOK"

Buse Terim, Twitter adresinden yaptığı açıklamada "Son 1 saattir dolaşan, benim attığım iddia edilen tweet'in gerçekle ilgisi yoktur." açıklamasını yaptı ve söylentilere son noktayı koydu.

Kaynak: haberinburada