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'galatasaraylılar Bu Galibiyete Sevinmesin'
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Tarih : 15 Mayıs 2017, 10:06
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Galatasaray, dün gece Gaziantep'te kazandı ama değişen fazla bir şey yok... Yine iyi bir ilk devre, kaçan goller, sonra manasız bir ikinci yarı... Özellikle ikinci yarıda yenen gol ve verilen pozisyonlar asla kabul edilir gibi değil... Oyunun ilk yarısına baktığımızda; oyun düşük bir tempoda oynansa da mutlak hakimiyet Galatasaray'daydı.



Özellikle bu tip fazla basmayan, ısırmayan takımlara karşı Josue, Sneijder, Selçuk gibi yumuşak ama bol pas yapabilen, top kaybetmeyen oyuncular etkili oluyor. Tıpkı dün geceki maçın ilk yarısı gibi. Özellikle bu yarıda Bruma'nın kaçırdığı net pozisyonlar var. Bruma, kumaşı çok iyi ama oyun anlayışını bir türlü yukarı çekip, yıldızlaşamayan bir oyuncu profili sergiliyor. Bu yarıda Josue müthiş bir gol attı... Tıpkı yıllar önce Cevat Prekazi'nin Monaco'ya attığı gol gibi. Mesafe aynı, vuruş tekniği aynı, tek farkı Prekazi duran topa vurdu, Josue ise top oyundayken vurdu.



 



kaynak:Sabah








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