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Galatasaraylı yöneticiden Volkan itirafı: Umarım derbide oynamaz

GALATASARAYLI YÖNETİCİDEN VOLKAN İTİRAFI: UMARIM DERBİDE OYNAMAZ

Katıldığı bir toplantıda konuşan Galatasaray Başkan Yardımcısı Nasuhi Sezgin, "Kişisel olarak Volkan Demirel'in oynamasını istemem. Çünkü taraftarımız onunla uğraşıyor" dedi.

Tarih : 16 Ekim 2017, 19:10
Puan Ver : Galatasaraylı Yöneticiden Volkan İtirafı: Umarım Derbide Oynamaz(9/10)5

Galatasaray Başkan Yardımcısı Nasuhi Sezgin, Maltepe'de katıldığı 'Bingöl Tanıtım Günleri' etkinliğinde Selçuk İnan'ı övdü. Selçuk'u İtalyan yıldız Pirlo'ya benzeten Sezgin, "O böyle oynarsa işimiz daha da kolaylaşır" dedi.

"TARAFTARIMIZ ONUNLA ÇOK UĞRAŞIYOR"

Fenerbahçe derbisini de değerlendiren Nasuhi Sezgin, "Taraftarımız sabırsızlıkla bu maçı bekliyor. Sorun olacağını düşünmüyorum. Kişisel olarak Volkan Demirel'in oynamasını istemem. Çünkü taraftarımız onunla uğraşıyor" diye konuştu.

Nasuhi Sezgin, etkinlikte Yayladere Belediyesi'nin Standı'na ziyarette bulundu. Nasuhi Sezgin, Galatasaraylı Belediye Başkanı Sabri Akyürek ile bir süre sohbet etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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