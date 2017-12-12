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Galatasaraylı Yönetici, Okan Buruk'a Sert Çıktı: Haddini Bilsin

GALATASARAYLI YÖNETİCİ, OKAN BURUK'A SERT ÇIKTI: HADDİNİ BİLSİN

Galatasaraylı Yönetici Burçin Aslan, "Tudor vasıfsız hoca" diyen Okan Buruk'a sert çıktı, "Haddini bilsin." dedi.

Tarih : 12 Aralık 2017, 05:50
Puan Ver : Galatasaraylı Yönetici, Okan Buruk'a Sert Çıktı: Haddini Bilsin(6/10)2

Teleset Mobilya Akhisarspor Teknik Direktörü Okan Buruk'un Galatasaray Teknik Direktörü Tudor için "2. sınıf ve vasıfsız bir hoca. G.Saray'da ne işi var anlamıyorum" açıklamasını sarı-kırmızılı kulüpten tepki geldi.

Akşam'ın haberine göre; G.Saray yöneticisi Burçin Aslan, "Zamanında takım arkadaşlarının emeklerine saygısızlık etmiş birinin meslektaşına saygı duymasını beklemesek de haddini bilmesini isteriz. Yollarımızın tekrar kesişmemesi dileğiyle." dedi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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