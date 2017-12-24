Fenerbahçe'de Ozan Tufan İle Yollar Ayrılıyor
Galatasaraylı Maicon: İmparator İle Birlikte Şampiyonluğa Ulaşacağız
Veli Kavlak Göztepe Yolunda
Fatih Terim'in Yardımcısı Belli Oldu
Fatih Terim Müjdeyi Verdi: Bazı Eksikleri Tamamlayacağız
Türkiye 9 Ayda Haberleşmeye 37,5 Milyar Lira Harcadı
Gökhan Karga Muhabbeti Başlattı, Yıldız Taklidini Yaptı
Yavuz Komutanın Zor Kararı! En Büyük Düşmanı Babası Çıktı
Fatih Terim'in Galatasaray Golündeki Büyük Sevinci
Yasin Öztekin'den Hakem Tepkisi: Vermeseler De 3 Puanı Alacağız
Rıdvan Dilmen: Fernando Direkt Kırmızı Görmeliydi
Galatasaray'da Rodrigues Şoku! Sahayı Gözyaşlarıyla Terk Etti
61 Milyon Liralık İkramiye Uzun Kuyruklar Oluşturdu
Galatasaraylı Yıldız Zorlu Kayserispor Maçında Cezalı Duruma Düştü
Kupa Voley'de Şampiyon Vakıfbank!
Kerkük'ten Adana Ceyhan'a Uzanacak Petrol Boru Hattı İçin İhaleye Çıkılıyor
Galatasaray Taraftarı Sabri Sarıoğlu'nu Alkışlarla Karşıladı
Kasımpaşa'yı 2-1 Yenen Başakşehir, Ligin İlk Yarısını Lider Tamamladı
Galatasaray, Sahasında Göztepe'yi Konuk Edecek
Türkiye'de Bir İlki Başardılar! Salyangoz Yetiştirip, İhraç Edecekler

Galatasaraylı yıldız zorlu Kayserispor maçında cezalı duruma düştü

GALATASARAYLI YILDIZ ZORLU KAYSERİSPOR MAÇINDA CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

Galatasaray'ın Brezilyalı defansı Maicon, Göztepe maçında gördüğü sarı kartla ligin ikinci yarısının ilk maçı olan deplasmandaki Kayserispor maçında cezalı duruma düştü.

Tarih : 24 Aralık 2017, 21:50
Puan Ver : Galatasaraylı Yıldız Zorlu Kayserispor Maçında Cezalı Duruma Düştü(7/10)3

Galatasaray'ın Brezilyalı defansı Maicon, Göztepe maçında gördüğü sarı kartla ligin ikinci yarısının ilk maçı olan deplasmandaki Kayserispor maçında cezalı duruma düştü.

KAYSERİSPOR MAÇINDA FORMA GİYEMEYECEK

Süper Ligin 17. haftasında Göztepe'yi ağırlayan Galatasaray'da maç öncesi Maicon, Badou Ndiaye ve Sofiane Feghouli sarı kart ceza sınırında bulunuyordu. Müsabakanın 34. dakikasında rakibine yaptığı hareket sonucunda Maicon, hakem Yaşar Kemal Uğurlu tarafından sarı kart ile cezalandırıldı. 29 yaşındaki futbolcu gördüğü bu kartla ligin ikinci yarısının ilk maçında deplasmanda Kayserispor'a karşı takımını yalnız bıraktı.

Maicon, bu sezon ligde 17 maçta da ilk 11'de çıkmış ve 4 kez fileleri havalandırmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Galatasaraylı  Yıldız  Zorlu  Kayserispor  Maçında  Cezalı  Duruma  Düştü    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER