GALATASARAYLI YILDIZ HAKEME YÜKLENDİ: BİZE TOP OYNATMADI
Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Fernando Reges, Trabzonspor yenilgisi sonrası yayıncı kuruluşa açıklamalar yaptı. Fernando Reges, karşılaşmanın hakemi Halis Özkahya'ya yüklendi.
İşte Fernando'nun maç yorumları:
"HAKEM BİZE TOP OYNATMAK İSTEMEDİ"
"İstediğimiz oyunu sahaya yansıtamadık. 2. yarıya daha iyi başlamamız gerekiyordu. Hakeme bir parantez açmak istiyorum. Tüm takdir haklarını rakipten yana kullanan, bize top oynatmamak isteyen bir hakem vardı. Biz niye lideriz? En iyi futbolu oynadığımız için. Ama görüyorsunuz ki futbol oynamamıza izin verilmiyor."
Kaynak: haberinburada
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