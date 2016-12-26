Galaxy Note 7 Şakasının Perde Arkası!
Ev Sinemasına Özel Lg Probeam Lazer Projektör
Kişisel Yılbaşı Kartı Oluşturun
Oyun Pazarı 100 Milyar Dolar Rakamına Çok Yaklaştı
Amd Polaris 12 Gerekli Sertifika Onayını Başarıyla Aldı
Nokia, 32 Adet Patent İhlali Hakkında Apple'a Dava Açma Kararı Aldı
Google'da Çalışmak Hayal Edildiği Gibi Değil
Araç Sahipleri Dikkat! O Uygulama Yeniden Gündemde
Başbakanın Girişimiyle İzmir Metrosu 7 Km Uzatılacak
Tsk'dan Ayrılan Pilotlara Yeniden İstihdam İmkanı Geliyor
Ilgaz 15 Temmuz İstiklal Tüneli Açılıyor
Moskova'da Bomba Alarmı
9 İlde 1205 Yerleşim Merkezine Ulaşım Sağlanamıyor
Anayasa Komisyonunda Gerginlik!
Satarken Yakalandı, 3 Bin 731 Lira Ceza Kesildi
Çin'in İlk Uçak Gemisi Pasifik'e Hareket Etti
Soğuk Havadan Kaynaklanan Baş Ağrılarına Dikkat
Cinsellik Hormonlarını Harekete Geçiriyor!
Galatasaray Devre Arasına Mutlu Giriyor
Akıncı'da Yakıt Tanklarını Sığınağa Sakladık

galatasaraylı yasin, maç sonunda bruma'yı şikayet etti

GALATASARAYLI YASİN, MAÇ SONUNDA BRUMA'YI ŞİKAYET ETTİ

Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Yasin Öztekin, maç sonunda Riekerink'in yanına giderek Bruma'dan şikayetçi oldu.

Tarih : 26 Aralık 2016, 09:42
Puan Ver : Galatasaraylı Yasin, Maç Sonunda Bruma'yı Şikayet Etti(7/10)4


 Galatasaray'da 90 dakika bitiminde hareketli anlar yaşandı. Bazı medya organlarına "Yasin ile Bruma kavga etti" şeklinde yansıyan olayın aslının bir şikayet olduğu ortaya çıktı. Buna göre, Yasin Öztekin maç sonrası Bruma ile kavga etmedi ama soluğu, Riekerink'in yanında alarak, takım arkadaşından şikayetçi oldu.



RİEKERİNK SAKİNLEŞTİRDİ



Oyun içinde kendisine 2 önemli pozisyonda pas vermediği gerekçesiyle Bruma'ya kızan Yasin, maçın bitiş düdüğü ile birlikte Galatasaray Teknik Direktörü Riekerink'in yanına gitti ve arkadaşının kişisel oynamasından yakındı. Riekerink de öğrencisini sakinleştirici sözler söyledi.



 



kaynak:haberler








Etiketler: Galatasaraylı  Yasin  Maç  Sonunda  Bruma    Şikayet  Etti    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER