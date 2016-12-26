GALATASARAYLI YASİN, MAÇ SONUNDA BRUMA'YI ŞİKAYET ETTİ
Galatasaray'ın tecrübeli futbolcusu Yasin Öztekin, maç sonunda Riekerink'in yanına giderek Bruma'dan şikayetçi oldu.
Galatasaray'da 90 dakika bitiminde hareketli anlar yaşandı. Bazı medya organlarına "Yasin ile Bruma kavga etti" şeklinde yansıyan olayın aslının bir şikayet olduğu ortaya çıktı. Buna göre, Yasin Öztekin maç sonrası Bruma ile kavga etmedi ama soluğu, Riekerink'in yanında alarak, takım arkadaşından şikayetçi oldu.
RİEKERİNK SAKİNLEŞTİRDİ
Oyun içinde kendisine 2 önemli pozisyonda pas vermediği gerekçesiyle Bruma'ya kızan Yasin, maçın bitiş düdüğü ile birlikte Galatasaray Teknik Direktörü Riekerink'in yanına gitti ve arkadaşının kişisel oynamasından yakındı. Riekerink de öğrencisini sakinleştirici sözler söyledi.
kaynak:haberler
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