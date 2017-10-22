Manchester Cityli Sterling'e Irkçı Saldırı! 1 Kişi Gözaltına Alındı
Doğa Harikası Gölcük İmara Açılıyor
Hamza Hamzaoğlu, Dursun Özbek'i Aradı: Göreve Hazırım
Kadroya Alınan Taşeronlar Ssk'lı Olarak Çalışmaya Devam Edecek
Krallar Gibi Karşılanan Yıldız Futbolcu, Sessizce Ayrılıyor
Gölcük İmar İhalesini Kurtuluş Tokcan Kazandı
Bedava Tatil Yapayım Derken 30 Bin Liranızı Kaybetmeyin!
Bahis Şirketi İddaa, Fenerbahçe'yi İlk Kez Ligin Favorisi Gösterdi
Günde 4 Saat Çalışıp 6 Bin Lira Kazanıyorlar
Türkiye Uçan Otomobil İçin Harekete Geçti! 2020'de Uçuşa Çıkacak
Bitcoin'in Filmi Çekiliyor
Yabancı Sınırı Olsa Köşeyi Dönecek Olan Volkan, Boşta Kaldı
Güney Koreli Sanal Para Borsası İflas Başvurusunda Bulundu
Dolar Düşüşe Geçti
Rahatsızlanan Rıdvan Dilmen, Canlı Yayına Çıkamadı
Ünlü Sporcu, Bir Kez Daha Doping Cezasıyla Karşı Karşıya
Türkiye'de Eğitim Harcamaları 160 Milyar Lirayı Aştı
Tudor'un Kovulması Hırvatistan Basınında: Kötü Sonuçlar, Sonunu Getirdi
Ab Komisyonu'ndan Ikea'ya Vergi Kaçakçılığı Soruşturması
Bitcoin'in En Büyük Borsası Bıtfınex Oldu

Galatasaraylı Taraftarlar, Yerli Gomis'e Büyük İlgi Gösterdi

GALATASARAYLI TARAFTARLAR, YERLİ GOMİS'E BÜYÜK İLGİ GÖSTERDİ

Galatasaraylı taraftarlar, Taksim Meydanında kendisini sarı-kırmızılı futbolcu Gomis'e benzeten taraftarla bol bol fotoğraf çektirdi.

Tarih : 22 Ekim 2017, 18:30
Puan Ver : Galatasaraylı Taraftarlar, Yerli Gomis'e Büyük İlgi Gösterdi(9/10)5

Süper Lig'in 9. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe arasında bu akşam oynanacak derbi öncesi sarı-kırmızılı taraftarlar Taksim Meydanında toplanmaya başladı.

Bir taraftarın kendisini Galatasaraylı golcü Bafetimbi Gomis'e benzetmesi meydanda bulunan vatandaşların ve taraftarların yoğun ilgisini çekti. Kendisini Gomis'e benzeten taraftarı gören taraftarlar, bol bol fotoğraf çektirdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Galatasaraylı  Taraftarlar  Yerli  Gomis  E  Büyük  İlgi  Gösterdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER