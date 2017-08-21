Süper Lig İlhan Cavcav sezonuna iyi bir başlangıç yapan Galatasaray'da attığı golle ile taraftarın gönlüne taht kural Bafétimbi Gomis ve gösterdiği performans ile taraftarın tepkisini çeken Yasin Öztekin'in sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlar sarı kırmızılı taraftarların tepkisine neden oldu.

Fransız golcü sosyal medya hesabında 3. hafta oynanacak Sivasspor maçına hazırlandığını gösteren paylaşımda bulunurken Yasin Öztekin'in yaptığı paylaşım taraftarın tepkisini çekti.

Kaynak: haberinburada