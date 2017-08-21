GALATASARAYLI TARAFTARLAR, YASİN ÖZTEKİN'İN FOTOĞRAFINI GÖRÜNCE SİNİRLENDİ
Galatasaraylı taraftarlar, Sivasspor maçına hazırlanan Gomis'in çalışma fotoğrafının ardından Yasin Öztekin'in eğlendiği fotoğrafı görünce sinirlendi.
Süper Lig İlhan Cavcav sezonuna iyi bir başlangıç yapan Galatasaray'da attığı golle ile taraftarın gönlüne taht kural Bafétimbi Gomis ve gösterdiği performans ile taraftarın tepkisini çeken Yasin Öztekin'in sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlar sarı kırmızılı taraftarların tepkisine neden oldu.
Fransız golcü sosyal medya hesabında 3. hafta oynanacak Sivasspor maçına hazırlandığını gösteren paylaşımda bulunurken Yasin Öztekin'in yaptığı paylaşım taraftarın tepkisini çekti.
Kaynak: haberinburada
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