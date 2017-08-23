GALATASARAYLI TARAFTARLAR, SİVASSPOR MAÇINDA GOMİS MASKESİ TAKACAK
Galatasaraylı taraftarlar, ırkçı saldırının hedefi olan Gomis'e destek vermek için Sivasspor maçında Fransız futbolcunun maskelerini takacak.
Osmanlıspor maçı sonrası Bafetimbi Gomis'e yönelik ırkçı saldırı Galatasaray camiasını ayaklandırdı. Taraftarlar, Twitter'de ırkçı söylemde bulunan Hakan Hepcan'a büyük tepki gösterirken yönetim de hem oyuncuya destek vermek hem de ırkçılığın karşısında durmak için harekete geçti. Sarı-kırmızılı kulübün, Sivasspor maçında taraftarlara dağıtılmak üzere 50 bin Gomis maskesi hazırlattığı öğrenildi.
Karşılaşma öncesi dağıtılacak maskeler Fransız yıldız sahaya adım attığında takılacak ve hep birlikte ırkçılığa karşı bir duruş sergilenecek.
"50 BİN ASLAN OMUZ OMUZA"
Öte yandan ilk iki maçta attığı 3 golle taraftarların gönlünde taht kuran Gomis'in, dün saat 19.05'te Galatasaray Resmi Twitter hesabından videolu mesajı yayınladı. Başarılı futbolcu, "50 bin aslan omuz omuza" diyerek taraftarları cuma günü oynanacak Sivas maçına davet etti.
Kaynak: haberinburada
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