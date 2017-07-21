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Galatasaraylı Taraftarlar, Protokol Tribününü Esir Aldı, Polis Müdahale Etti

GALATASARAYLI TARAFTARLAR, PROTOKOL TRİBÜNÜNÜ ESİR ALDI, POLİS MÜDAHALE ETTİ

Galatasaraylı taraftarlar, Avrupa Ligi'nde elendikleri maçın ardından protokol tribünün çıkışına gelerek yönetimi protesto etti. Çevik kuvvet de olaya müdahale etti.

Tarih : 21 Temmuz 2017, 00:20
Puan Ver : Galatasaraylı Taraftarlar, Protokol Tribününü Esir Aldı, Polis Müdahale Etti(8/10)4

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde 2. ön eleme turunda Östersunds karşısında taraftarını adeta çılgına çevirdi.

SNEİJDER'E DESTEK GELDİ

Takımlarının elenmesiyle büyük bir şok yaşayan taraftarlar maç esnasında protestolara başladı. Yönetimi ve teknik direktör Tudor'u istifaya çağırdı. Ayrıca takından ayrılan Wesley Sneijder'e destek oldu.

ÇEVİK KUVVET MÜDAHALE ETTİ

Maç sonunda olaylar sürdü. Galatasaray taraftarı yöneticilerin çıkış yaptığı protokol tribünü önüne gelerek yönetimi istifaya davet etti. Taraftarlar protokol tribününe girmeye kalkınca olaylar çıktı, arbede yaşandı. Çevik kuvvet taraftarları dağıtmaya çalıştı. Arbede sonrasında Protokol tribününün dört bir yanı çevik kuvvet tarafından ablukaya alındı. İlave ekipler sevk edildi. Galatasaray taraftarı protokol tribünü önünde "Selçuk'u alana Yasin bedava" diye bağırdı.

Ayrıca Galatasaray taraftarları maçın son bölümlerinde gülen Ayhan Akman'a büyük tepki gösterdi. Bir grup Galatasaray taraftarı, Florya Metin Oktay Tesisleri önünde yönetimi istifaya davet etti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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