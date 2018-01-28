GALATASARAYLI TARAFTARLAR, LATOVLEVİCİ'Yİ ISLIKLADI
Galatasaraylı taraftarlar, Osmanlıspor maçında silik bir performans gösteren Iasmin Latovlevici'yi ıslıkladı.
Iasmin Latovlevici, Osmanlıspor maçında Galatasaray taraftarının büyük tepkisini aldı. Sol bekte görev alan sarı-kırmızılı futbolcu, ayağına top geldiğinde Cim-Bom taraftarınca ıslıklandı.
TERİM'LE KONUŞTU
1-0 öne geçildiği anda yedek kulübesine çağrılan oyuncu, Terim'le yaptığı konuşmanın ardından tekrar oyuna devam etti. Terim'in oyuncusuna moral vermeye çalıştığı görüldü.
Kaynak: haberinburada
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