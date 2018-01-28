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Galatasaraylı Taraftarlar, Latovlevici'yi Islıkladı

GALATASARAYLI TARAFTARLAR, LATOVLEVİCİ'Yİ ISLIKLADI

Galatasaraylı taraftarlar, Osmanlıspor maçında silik bir performans gösteren Iasmin Latovlevici'yi ıslıkladı.

Tarih : 28 Ocak 2018, 11:50
Puan Ver : Galatasaraylı Taraftarlar, Latovlevici'yi Islıkladı(9/10)5

Iasmin Latovlevici, Osmanlıspor maçında Galatasaray taraftarının büyük tepkisini aldı. Sol bekte görev alan sarı-kırmızılı futbolcu, ayağına top geldiğinde Cim-Bom taraftarınca ıslıklandı.

TERİM'LE KONUŞTU

1-0 öne geçildiği anda yedek kulübesine çağrılan oyuncu, Terim'le yaptığı konuşmanın ardından tekrar oyuna devam etti. Terim'in oyuncusuna moral vermeye çalıştığı görüldü.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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