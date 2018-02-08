GALATASARAYLI TARAFTARLAR, KONYASPOR MAÇINDA ÖNCE MUSLERA'YI ÇAĞIRDI
Galatasaraylı taraftarlar, Atiker Konyaspor'la oynanan maç başlamadan önce, son dönemde kötü performans sergileyen Muslera'ya sahip çıktı.
Galatasaray'ın Atiker Konyaspor'la oynayacağı kupa rövanşında sarı kırmızılı taraftarlar Fernando Muslera'ya destek tezahüratlarında bulundu.
Sivasspor maçında kendisinin hatası sebebiyle yenilen ilk golün ardından sosyal medyada da ciddi eleştiri alan kalecilerine sahip çıkan sarı kırmızılı taraftarlar tecrübeli file bekçisi için 'büyük kaptan' tezahüratlarında bulundu.
Kaynak: haberinburada
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