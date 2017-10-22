Süper Ligin 9.haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi konuk etti. Galatasaray taraftarı Türk Telekom Stadı'na akın etti. Maç öncesi Galatasaray taraftarının tepki gösterdiği tek isim Volkan Demirel oldu.

Türk Telekom Stadı'nda maçı deplasman tribününden izleyen Fenerbahçe taraftarları ise bunun üzerine Volkan'ı tribüne çağırıp destek verdi.

Kaynak: haberinburada