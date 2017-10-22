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GALATASARAYLI TARAFTARLAR, FENERBAHÇELİ VOLKAN DEMİREL'İ ISLIKLADI


Galatasaraylı Taraftarlar, Fenerbahçeli Volkan Demirel'i Islıkladı
Tarih : 22 Ekim 2017, 20:30
Puan Ver : Galatasaraylı Taraftarlar, Fenerbahçeli Volkan Demirel'i Islıkladı(7/10)3

Süper Ligin 9.haftasında Galatasaray evinde Fenerbahçe'yi konuk etti. Galatasaray taraftarı Türk Telekom Stadı'na akın etti. Maç öncesi Galatasaray taraftarının tepki gösterdiği tek isim Volkan Demirel oldu.

Türk Telekom Stadı'nda maçı deplasman tribününden izleyen Fenerbahçe taraftarları ise bunun üzerine Volkan'ı tribüne çağırıp destek verdi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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