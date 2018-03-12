GALATASARAYLI TARAFTARLAR, BEIN SPORTS SPİKERİNE SALDIRDI
Galatasaraylı taraftarlar, Atiker Konyaspor maçının devre arasında beIN Sports spikerlerinden Emre Gönlüşen'e saldırdı.
Spor Toto Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Galatasaray evinde Atiker Konyaspor'u ağırlarken ilk devrede çok tatsız bir olay yaşandığı öğrenildi.
EMRE GÖNLÜŞEN SALDIRIYA UĞRADI
beIN Sports spikerlerinden Emre Gönlüşen maçın devre arasında saldırıya uğradı. Güvenlik güçlerinin olaya anında müdahale ettikleri ve saldırganı gözaltına aldıkları kaydedildi.
Emre Gönlüşen, yayıncı kuruluşun 4K kanalı için maçı anlatıyordu.
Kaynak: haberinburada
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