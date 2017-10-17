Galatasaray'ın başarılı savunma oyuncusu Serdar Aziz, Konya'da holiganlarca saldırıya uğrayan, forması elinden alınıp yakılan sarı-kırmızılı taraftar Hakan Karaoğlu'na yardımda bulunacağını açıkladı.

Derin Futbol'un haberine göre; Serdar Aziz, önceki gün Konya'da saldırıya uğrayan sarı-kırmızılı taraftar Hakan Karaoğlu'nun eğitimi süresince tüm masraflarını karşılayacak.

Holiganlar tarafından darp edilen Hakan Karaoğlu ise Serdar Aziz'in yardım teklifine, "Bir şey diyemem, utanırım..." diyerek cevap verdi.

Kaynak: haberinburada