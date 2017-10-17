GALATASARAYLI SERDAR, KONYA'DA DÖVÜLEN GENCE SAHİP ÇIKTI
Galatasaray'da forma giyen Serdar Aziz, Konya'da saldırıya uğrayan sarı-kırmızılı taraftarın eğitim süresince tüm masraflarını karşılama kararı aldı.
Galatasaray'ın başarılı savunma oyuncusu Serdar Aziz, Konya'da holiganlarca saldırıya uğrayan, forması elinden alınıp yakılan sarı-kırmızılı taraftar Hakan Karaoğlu'na yardımda bulunacağını açıkladı.
Derin Futbol'un haberine göre; Serdar Aziz, önceki gün Konya'da saldırıya uğrayan sarı-kırmızılı taraftar Hakan Karaoğlu'nun eğitimi süresince tüm masraflarını karşılayacak.
Holiganlar tarafından darp edilen Hakan Karaoğlu ise Serdar Aziz'in yardım teklifine, "Bir şey diyemem, utanırım..." diyerek cevap verdi.
Kaynak: haberinburada
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