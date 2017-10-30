Galatasaray'ın tecrübeli oyuncusu Selçuk İnan, Güney Koreli teknoloji devi Samsung'a "s8" markasını ihlal ettiği gerekçesiyle dava açacak.

Samsung'un son çıkardığı telefonu S8'in Türkiye'deki isim hakkının Selçuk İnan'a ait oluğu belirtildi.

Gamaspor'da yer alan habere göre deneyimli futbolcunun avukatı Rezan Epözdemir, marka ihlali gerekçesiyle Samsung'a dava açacak.

Resmi Instagram hesabı da 's8' olan Selçuk İnan'ın açacağı davanın sonucu şimdiden merak konusu oldu.

Kaynak: haberinburada