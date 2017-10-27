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Galatasaraylı Ndiaye'yi 4 İngiliz Takımı Trabzonspor Maçında İzleyecek

GALATASARAYLI NDİAYE'Yİ 4 İNGİLİZ TAKIMI TRABZONSPOR MAÇINDA İZLEYECEK

Galatasaray'a 8 milyon euroya transfer olması nedeniyle ilk başta tepki çeken ancak daha sonra performansıyla eleştirileri unutturan Ndiaye'yi, Trabzonspor maçında 4 İngiliz ekibi izleyecek.

Tarih : 27 Ekim 2017, 11:40
Puan Ver : Galatasaraylı Ndiaye'yi 4 İngiliz Takımı Trabzonspor Maçında İzleyecek(9/10)5

Cim Bom'a transfer piyangosu... Sezon başında Osmanlıspor'dan 8 milyon Euro'ya transfer edilen Badou Ndiaye, Selçuk İnan'ın yerine görev yaptığı Sarı-Kırmızılı takımda henüz gol ya da asist üretmese de performansıyla büyük beğeni topluyor. Savunmaya olan müthiş katkısı, kaptığı toplarla aniden hızlanıp rakip oyuncuları teker teker geçerek oyun kurması Ndiaye'yi takımda ön plana çıkartırken, bu yükseliş Avrupa devlerinin de gözünden kaçmadı. İngiliz kulüpleri Tottenham, Leicester, West Ham ve Newcastle United'ın, Türkiye'ye temsilci göndererek Senegalli yıldızı izleteceği öğrenildi. Bu temsilcilerin Trabzon maçında tribünde olması bekleniyor.

TRABZON'DA YERİNİ BULACAK

Ndiaye açısından en önemli şans ise sezon başından beri 8 numara görevini üstlenirken, Trabzonspor deplasmanında 10 numara rolüne geçecek olması. Forvet arkasında rakip kaleye daha yakın oynayacak olan 26 yaşındaki futbolcu, bu karşılaşmada ortaya koyacağı performansla bir anda transferin gözde ismi haline gelebilir. Böyle bir durumda Galatasaray, Ndiaye'yi aldığı fiyatın çok daha fazlasına, hatta en az iki katına Premier Lig kulüplerine satabilir.

Kaynak: Fanatik

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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