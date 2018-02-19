GALATASARAYLI MUSLERA'NIN EŞİ, AYRILIK SİNYALİ VERDİ
Kasımpaşa'ya 2-1 kaybeden Galatasaray'da Muslera'nın eşi Patricia Callero, "Evine dön" mesajına "Neden olmasın? Belki yakında..." yanıtını verdi.
Spor Toto Süper Lig'de Kasımapaşa'ya 2-1 kaybeden Galatasaray'da Muslera'nın eşi Patricia Callero'nun paylaşımı olay oldu.
Bir tarfatarın instagram hesabından Patricia Callero'ya gönderdiği mesajda "Muslera evine git" paylaşımı geldi. Muslera'nin eşi Patricia Callero ise mesaja cevap olarak; "Neden olmasın? Belki yakında..." yanıtını verdi.
Kaynak: haberinburada
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