Kasımpaşa'ya 2-1 kaybeden Galatasaray'da Muslera'nın eşi Patricia Callero, "Evine dön" mesajına "Neden olmasın? Belki yakında..." yanıtını verdi.

Spor Toto Süper Lig'de Kasımapaşa'ya 2-1 kaybeden Galatasaray'da Muslera'nın eşi Patricia Callero'nun paylaşımı olay oldu.

Bir tarfatarın instagram hesabından Patricia Callero'ya gönderdiği mesajda "Muslera evine git" paylaşımı geldi. Muslera'nin eşi Patricia Callero ise mesaja cevap olarak; "Neden olmasın? Belki yakında..." yanıtını verdi.

Kaynak: haberinburada