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Galatasaraylı Maicon: İmparator ile birlikte şampiyonluğa ulaşacağız

GALATASARAYLI MAİCON: İMPARATOR İLE BİRLİKTE ŞAMPİYONLUĞA ULAŞACAĞIZ

Galatasaray'ın başarılı savunmacısı Maicon, Göztepe galibiyetinin ardından, "İmparator geri döndü. İmparator ile birlikte şampiyonluğa ulaşacağız." dedi

Tarih : 25 Aralık 2017, 04:40
Puan Ver : Galatasaraylı Maicon: İmparator İle Birlikte Şampiyonluğa Ulaşacağız(5/10)1

Tam 1554 gün sonra Fatih Terim önderliğinde bir maça çıkan Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında evinde Göztepe'yi 3-1 mağlup etti. Karşılaşma başında Jahovic'in golüyle yenik duruma düşen Cim Bom'a galibiyeti getiren golleri Rodrigues, Yasin ve Maicon kaydetti. Terim'li Aslan, ezeli rakipleri Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kazanamadığı haftayı iyi değerlendirip ligin ilk yarısını güzel bitirdi.

Mücadelenin ardından Brezilyalı savunmacı Maicon Fatih Terim'den övgü dolu sözlerle bahsetti.

"BİZİ MOTİVE ETMESİYLE MAÇI NASIL ÇEVİRDİĞİMİZİ HERKES GÖRDÜ"

İşte Brezilyalı savunmacının açıklamaları:

"Hafta boyu antrenmanlardan sonra duran topları çalışıyorum ve bunun verdiği güvenle birlikte vurdum ve Tanrı'ya şükürler olsun, gol oldu."

"Fatih hocanın bize yaptığı devre arası konuşması, bize söyledikleri, bizi motive etmesiyle maçı nasıl çevirdiğimizi herkes gördü. Hepimiz gördük, İmparator geri döndü. İmparator ile birlikte şampiyonluğa ulaşacağız."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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