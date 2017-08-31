Galatasaraylı Lionel Carole, İspanyol devi Sevilla'ya kiralandı. 4 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu bulunan Carole, Endülüs ekibi için sağlık kontrolünden geçirildi.

Galatasaray'ın 26 yaşındaki sol beki Lionel Carole, 4 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla Sevilla'ya kiralandı.

SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Marca'nın haberine göre Fransız futbolcu Sevilla için sağlık kontrollerinden de geçti.

Kaynak: haberinburada