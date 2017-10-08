GALATASARAYLI LİNNES'İN KADERİNİ SEVGİLİSİ DEĞİŞTİRDİ
Galatasaray'da forma giyen Linnes'in sevgilisi Elisabeth Haugen, basında ve sosyal medya paylaşımlarıyla Norveçli futbolcunun milli takıma tekrar girmesinde rol oynadı.
Galatasaray'da sol bekte oynayan Martin Linnes, uzun bir aranın ardından Norveç Milli Takımı'na katıldıktan sonra kariyerinin ilk milli golüne de San Marino karşısında ulaştı. "Her başarılı erkeğin ardında bir kadın vardır" sözünü bir kez daha kanıtlayan Linnes'in yanındaki isim, kız arkadaşı Elisabeth Haugen'di. Norveç Milli Takımı formasını son olarak 2016'nın Ağustos'undaki Belarus maçında giyen Galatasaraylı futbolcu, o tarihten sonra kadroya davet edilmemeye başladı, çağrıldığı tek tük maçta da oynatılmadı.
"MARTIN'E HAKSIZLIK YAPILIYOR"
Aradan geçen bir yıllık zamanın ardından kız arkadaşı kolları sıvadı ve Linnes'in tekrar çağrılması için adeta 'PR' çalışması başlattı. Basında, sosyal medya paylaşımlarında ve blog'unda yazdıklarıyla Martin Linnes'in milli takıma alınmamasının ve kendisine yapılan eleştirilerin haksızlık olduğu konusunu Norveç'in gündemine taşıdı.Elisabeth Haugen'in, Norveçli futbol otoritelerine getirdiği ve işe yarayan eleştirilerin başında, oyuncuyla ilgili peşin hüküme varılması geliyordu:
"BURAYA PARA İÇİN GELMEDİ"
"Linnes'in Galatasaray'daki maçlarını izlemediklerine yüzde 99 eminim. Molde'den ayrıldıktan sonra tek bir maçını bile izlemediler. Oysa ki Galatasaray büyük bir kulüp. Avrupa'nın büyük liglerine oyuncu gönderiyor ve o liglerden oyuncu alıyor. Tottenham'ın 1.3, sarı-kırmızılıların ise 3.7 milyon instagram takipçisi var. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde grubunun yenilgisiz lideri Beşiktaş'ı ligde altına almış durumda. Linnes'in buraya para için geldiği yorumları yapılıyor, oysa para için değil işte bu sebeplerden geldi."
ÖNCE ALMANYA, SONRA SAN MARINO MAÇINDA OYNADI
Bu girişimler sonuç verdi ve Linnes yükselen formunun da desteğiyle geçen ay ilk kez bir yıl aranın ardından Almanya karşısında forma giydi. Ardından San Marino maçında bir kez daha sahaya çıktı ve fileleri de havalandırdı. Bu başarıda büyük pay sahibi olan ve eşinden desteğini esirgemeyen Elisabeth de haklı bir gururun sahibi oldu.
Kaynak: Skorer
Kaynak: haberinburada
Takip et: @showhabercom
BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER
GÜNCEL HABERLERİ
- Büyükada'daki Toplantının Ardından Gözaltına Alınan 11 Aktivist İçin 15'er Yıl Hapis İstemi
- Kayserili Keçi Çobanı 6 Milyon Yıllık Fosil Buldu
- Toki, Ayder Yaylası İçin Arama Konferansı Yapacak
- İbb Başkanlığına Adaylığı Konuşulan Zülfü Livaneli Son Noktayı Koydu
- Başbakan Yıldırım İdlib İçin Mesajı Verdi: Rusya İle Birlikte Çalışıyoruz
EKONOMİ HABERLERİ
SPOR HABERLERİ
- Antalyasporlu Nasri'nin Yıllık Ücreti, Açıklananın Aksine 7 Milyon Euroymuş
- Portekizli Yıldız Futbolcu Ricardo Carvalho 7 Ay Hapis Cezası Aldı
- Fikret Orman'dan Anlamlı Davranış
- Galatasaray Teknik Direktörü Tudor, Fenerbahçe Maçını Düşünerek Oyuncularını Riske Atmayacak
- Onur Kıvrak, Trabzonspor İçin Kariyerini Riske Atıyor
DÜNYA HABERLERİ
- Büyük Firmalar Teker Teker Katalonya'dan Çıkıyor
- Park Ederken Kaza Yaptı, Bebeğini Bırakıp Köpeğini Hastaneye Götürdü!
- Tam Uyuyacaktı Ki Masanın Altında 4 Metre Uzunluğunda Yılan Gördü!
- Vahşice Öldürülen Gazetecinin Cesedinin Parçaları 2 Ay Sonra Bulundu
- Askerlerle Poz Veren Trump'tan Üstü Kapalı Tehdit
Bu Haberle İlgili Yorumlar