Galatasaray'da sol bekte oynayan Martin Linnes, uzun bir aranın ardından Norveç Milli Takımı'na katıldıktan sonra kariyerinin ilk milli golüne de San Marino karşısında ulaştı. "Her başarılı erkeğin ardında bir kadın vardır" sözünü bir kez daha kanıtlayan Linnes'in yanındaki isim, kız arkadaşı Elisabeth Haugen'di. Norveç Milli Takımı formasını son olarak 2016'nın Ağustos'undaki Belarus maçında giyen Galatasaraylı futbolcu, o tarihten sonra kadroya davet edilmemeye başladı, çağrıldığı tek tük maçta da oynatılmadı.

"MARTIN'E HAKSIZLIK YAPILIYOR"

Aradan geçen bir yıllık zamanın ardından kız arkadaşı kolları sıvadı ve Linnes'in tekrar çağrılması için adeta 'PR' çalışması başlattı. Basında, sosyal medya paylaşımlarında ve blog'unda yazdıklarıyla Martin Linnes'in milli takıma alınmamasının ve kendisine yapılan eleştirilerin haksızlık olduğu konusunu Norveç'in gündemine taşıdı.Elisabeth Haugen'in, Norveçli futbol otoritelerine getirdiği ve işe yarayan eleştirilerin başında, oyuncuyla ilgili peşin hüküme varılması geliyordu:

"BURAYA PARA İÇİN GELMEDİ"

"Linnes'in Galatasaray'daki maçlarını izlemediklerine yüzde 99 eminim. Molde'den ayrıldıktan sonra tek bir maçını bile izlemediler. Oysa ki Galatasaray büyük bir kulüp. Avrupa'nın büyük liglerine oyuncu gönderiyor ve o liglerden oyuncu alıyor. Tottenham'ın 1.3, sarı-kırmızılıların ise 3.7 milyon instagram takipçisi var. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde grubunun yenilgisiz lideri Beşiktaş'ı ligde altına almış durumda. Linnes'in buraya para için geldiği yorumları yapılıyor, oysa para için değil işte bu sebeplerden geldi."

ÖNCE ALMANYA, SONRA SAN MARINO MAÇINDA OYNADI

Bu girişimler sonuç verdi ve Linnes yükselen formunun da desteğiyle geçen ay ilk kez bir yıl aranın ardından Almanya karşısında forma giydi. Ardından San Marino maçında bir kez daha sahaya çıktı ve fileleri de havalandırdı. Bu başarıda büyük pay sahibi olan ve eşinden desteğini esirgemeyen Elisabeth de haklı bir gururun sahibi oldu.

Kaynak: Skorer

Kaynak: haberinburada