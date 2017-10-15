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Galatasaraylı Gomis Ligde 13 İsabetli Şutun 9'unu Gole Çevirdi
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Galatasaraylı Gomis Ligde 13 İsabetli Şutun 9'unu Gole Çevirdi

GALATASARAYLI GOMİS LİGDE 13 İSABETLİ ŞUTUN 9'UNU GOLE ÇEVİRDİ

Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Bafetimbi Gomis, 2 haftalık suskunluğunu Konyaspor'a attığı iki golle, takımını sırtladı. Gomis bu sezon çektiği 13 şutun 9'unda kaleciyi mağlup etti.

Tarih : 15 Ekim 2017, 18:20
Puan Ver : Galatasaraylı Gomis Ligde 13 İsabetli Şutun 9'unu Gole Çevirdi(7/10)3

Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, dün akşam Konyaspor ağlarına attığı iki golle takımına galibiyeti getiren isim oldu. Mücadeleci oyunu ile adeta sahada basmadık yer bırakmayan ve bütün gücünü ortaya koyan Bafetimbi Gomis, bu sezon ligde 13 kez isabetli şut çekti ve 9 kez topu ağlarla buluşturdu. Fransız golcü 8. hafta itibariyle, ligdeki takımlardan Konyaspor ve Akhisar'dan bir fazla, Osmanlıspor, Gençlerbirliği ve Antalyaspor ile de eşit sayıda gol atmayı başardı.

"DERBİYİ KAZANMAK İÇİN ÇOK ÇALIŞACAĞIM"

Konyaspor galibiyeti sonrası açıklamalarda bulunan Bafetimbi Gomis, hem takımın kazandığı hem de attığı goller için çok mutlu olduğunu söyledi. Bu hafta oynanacak Fenerbahçe derbisi için taraftarlara da mesaj gönderen Gomis, derbiyi kazanmak için takım olarak çok iyi hazırlanacaklarını sözlerine ekledi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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