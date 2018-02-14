GALATASARAYLI GOMİS AVRUPA'YI SALLADI
Galatasaray'ın liderliğinde başrol oynayan Bafetimbi Gomis, performansıyla Avrupa yıldızlarına kafa tutuyor.
Antalya filelerini 2 kez havalandırarak, Süper Lig'deki gol sayısını 17'ye yükselten ve Galatasaray'ın liderliğinde başrol oynayan Bafetimbi Gomis, performansıyla Avrupa yıldızlarına kafa tutuyor.
YILDIZLARI GERİDE BIRAKTI
Fanatik'in haberine göre; bu sezon 17 gol 4 asistle, 21 gole doğrudan katkı veren 32 yaşındaki futbolcu, bu alanda üst düzey 10 ligde en iyi 6. forvet konumunda. Lewandowski, Suarez, Messi, Ronaldo gibi dünyaca ünlü yıldızları geride bırakan Fransız futbolcu, zirveye doğru emin adımlarla ilerliyor.
Gomis'in önünde Harry Kane, Sergio Aguero, Edinson Cavani ve Ciro Immobile gibi Avrupa'nın en formda golcüleri yer alıyor.
Kaynak: haberinburada
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