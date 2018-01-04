GALATASARAYLI FUTBOLCU, BAVULLARINI TOPLAYIP TÜRKİYE'DEN AYRILDI
Galatasaray'da bu sezon hiç forma giymeyen Nigel de Jong, transfer görüşmesi için bavullarını toplayarak Türkiye'den ayrıldı.
Ligin ikinci yarısına Fatih Terim'le hazırlanan Galatasaray'da takımda kalacak ve gidecek isimler netleşiyor. Geçtiğimiz sezon transferin son gününde iki yıllık sözleşme imzalanan ancak Igor Tudor'un isteği ile kadro dışı bırakılan Nigel de Jong'un da...
TUDOR 1 DAKİKA BİLE OYNATMADI
Habertürk'ün haberine göre Igor Tudor'un bu sezon 1 dakika bile oynatmadığı Hollandalı futbolcu, bavullarını toplayarak Türkiye'den ayrıldı. de Jong'un Almanya'ya giderek kendisine teklifte bulunan kulüplerden biriyle masaya oturacağı, anlaşma sağlaması halinde ise sözleşmesini feshederek takımdan ayrılacağı öğrenildi.
AYRILMAMA İNADINDAN VAZGEÇTİ
Fatih Terim'in sezonun ikinci yarısında kadrosunda düşünmediği ancak takımla birlikte antrenmanlara alarak jest yaptığı de Jong'ın, tecrübeli teknik adamın bu samimi yaklaşımı sonrasında 'ayrılmama' inadından vazgeçtiği belirtildi.
Terim'in kendisine karşı kartlarını açık oynamasından son derece memnun olan Hollandalı yıldız, geçtiğimiz hafta menajerini arayarak "Teklifleri değerlendirelim. Galatasaray'dan ayrılıyoruz" dedi.
1 MİLYON 250 BİN EUROYU ALDI
2,5 milyon euroluk ücretini almadan hiçbir yere gitmeyeceğinin restini çeken de Jong, Tudor'un da isteği ile kadro dışı bırakılıp altyapıya yollandı. Yarım sezonluk ücreti olan 1 milyon 250 bin euroyu cebine koyan deneyimli oyuncunun, geriye kalan 1 milyon 250 bin euronun bir kısmı için Galatasaray'la masaya oturacağı ve anlaşma sağlanması durumunda ise yollarını ayrılacağı öğrenildi. Bu durumda Cimbom, yabancı kontenjanı bakımından da rahatlamış olacak.
Kaynak: haberinburada
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