Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Fernando Reges, "Fatih Terim bizi evladı gibi görüyor. Hayalim sahalara hızlı biçimde dönmek ve Mayıs'ta şampiyon olmak." dedi.

Galatasaray'ın Brezilyalı orta saha oyuncusu Fernando Reges, " Fatih Terim bizi evladı gibi görüyor. Sahada bize özgürlük veriyor. İletişimi, futbolcularla bağı çok iyi. Bu da bize güven veriyor" dedi.

Ligin ilk yarısının son haftasında oynanan Göztepe maçında sakatlık yaşayan Fernando Reges, kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu. Sakatlığı için, "Ciddi bir sakatlık yaşadım. Sağlık ekibimiz, doktorumuz ellerinden gelenin en iyisini yapıyor. Tek hayalim sahalara dönmek ve arkadaşlarımla birlikte mücadele etmek" diye konuştu.

"ANTRENMAN ŞARTLARIMIZ OLDUKÇA İYİ"

Antalya kampını değerlendiren Fernando, "Arkadaşlarımla kampta tekrar bir araya gelme fırsatı bulduk. Birçok şeyi kampta paylaşıyoruz. Güzel bir şehirde kamp yapıyoruz. Antrenman şartlarımız da oldukça iyi. Tek hedefimiz var, Mayıs'ta şampiyonluk yaşamak" açıklamasını yaptı.

"ADAPTASYON SÜRECİNİ ÇABUK ATLATTIM"

Brezilyalı futbolcu, takıma adaptasyon sürecini çabuk atlattığını vurgulayarak, "Zor bir şehirden geldim. İstanbul'da da öyle olacağını düşünmüştüm ama hava şartları, insanlar ve yemekler adaptasyon şartlarımı minimuma indirdi. Sanki 5-6 yıldır buradaymış gibiyim. Kulüp çalışanları adaptasyon sürecimi hızlandırdı, taraftarımız da inanılmaz destek verdi" şeklinde konuştu.

"TERİM BİZE BABA GİBİ YAKLAŞIYOR"

Takımın başına Fatih Terim'in geçmesini değerlendiren Fernando, "Bu zamana kadar büyük isimlerle çalıştım. Şükürler olsun ki yeniden büyük biri isimle çalışma fırsatı verdi bana. Fatih Terim'in kulüp için yaptıkları ortada. Daha önceki başarılarını birlikte yaşamak istiyorum. Bize baba gibi yaklaşıyor. Bizi evladı gibi görüyor. Sahada bize özgürlük veriyor. İletişimi, futbolcularla bağı çok iyi. Bu da bize güven veriyor. Hocamla karakterimiz uyuşuyor. 3 sene kontratım var, ilk hedefim onunla birlikte şampiyonluk yaşamak" ifadelerini kullandı.

30 yaşındaki oyuncu, takımdaki rekabet ortamı ile ilgili, "Takım içindeki rekabet seviyesi ne kadar yüksek olursa bu başarımıza yansır, takım olarak büyümenize katkı sağlar. Hocamızın gelişiyle bu rekabet daha da artacaktır" dedi.

"HEDEF MAYIS'TA ŞAMPİYONLUK"

Ligin ikinci yarısının zorlu geçeceğini vurgulayan Fernando, "İlk yarıya başladığımız gibi ikinci yarıya da iyi başlangıç yapmak istiyoruz. Buna göre çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hedefimiz Mayıs ayında şampiyonluk, bu nedenle de iyi başlamalıyız" diye konuştu.

Terim'in gelişini Göztepe maçında hissettiklerini söyleyen Fernando, "Taraftarın yaklaşımını gördük. Taraftar bizim 12. adamımız. Camianın hedefi şampiyon olmak. İkinci yarıda da ilk yarıda yaptıkları gibi aynı desteği vermelerini istiyoruz. Hedefimiz ortak ve bu hedefe birlikte yürümek istiyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: haberinburada