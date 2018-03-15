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Galatasaraylı Feghouli, Milli Takım Kadrosunda Yok
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Galatasaraylı Feghouli, Milli Takım Kadrosunda Yok

GALATASARAYLI FEGHOULİ, MİLLİ TAKIM KADROSUNDA YOK

Cezayir Milli Takımı Teknik Direktörü, Galatasaray'da forma giyen Sofiane Feghouli'yi kadroya davet etmedi.

Tarih : 15 Mart 2018, 15:30
Puan Ver : Galatasaraylı Feghouli, Milli Takım Kadrosunda Yok(10/10)6

Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Sofiane Feghouli, ülkesinden gelen haberle sarsıldı. Tecrübeli oyuncu, sarı-kırmızılı forma ile son dönemde performansını artırsa da ülkesinin milli takımına seçilmedi.

Cezayir Milli Takımı'nın, Tanzanya ve İran ile yapacağı maçların 24 kişilik kadrosu az önce açıklandı. Teknik direktör Rabah Madjer, Türkiye'den bir ismi de kadroya dahil etti. Demir Grup Sivasspor'dan Carl Medjani davet edildi.

FORMU TAVAN YAPTI

Son dönemde Galatasaray'ın başarısında önemli pay sahibi olan ve form grafiği sürekli yukarı doğru giden Feghouli ise davet almadı. Cezayir 22 Mart'ta Tanzanya, 27 Mart'ta İran ile karşı karşıya gelecek.

HOCA, KADROYA ALINMAYACAĞI SİNYALİNİ VERMİŞTİ

Son olarak Ekim ayındaki Kamerun maçında forma giyen Sofiane Feghouli, o tarihten bu yana milli formaya uzak kaldı. Özellikle gerçekleşen hoca değişikliğinin ardından Cezayir kadrosuna çağrılmamaya başlandı. Yeni teknik direktör Madjer, futbolcuyu bir daha kadroya almama konusunda sinyaller vermişti.

FEDERASYON KARAR ALMIŞTI

Teknik ekibin tavrının yanında Galatasaraylı futbolcu son olarak federasyonun aldığı bir kararla da sarsılmıştı. Cezayir Futbol Federasyonu, 'gurbetçi' olarak nitelendirilebilecek tipteki yurtdışı menşeili Cezayirli futbolcuların milli takıma alınmalarını zorlaştıracak bir karara imza atmış, Feghouli bu duruma 'İlk duyduğumda şaka zannettim' diyerek tepki göstermişti.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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