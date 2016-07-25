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galatasaraylı eken vefat etti

GALATASARAYLI EKEN VEFAT ETTİ

Eski milli futbolcu ve Galatasaray'ın efsane oyuncularından Bülent Eken hayatını kaybetti.

Tarih : 25 Temmuz 2016, 15:47
Puan Ver : Galatasaraylı Eken Vefat Etti(10/10)9


Galatasaray Kulübünün internet sitesinden yapılan açıklamada, sarı-kırmızılı ekibin de efsane futbolcuları arasında yer alan Eken'in 92 yaşında vefat ettiği bildirildi.

Türk futboluna ve sarı-kırmızılı camiaya başsağlığı dileğinde bulunulan açıklamada, efsane futbolcunun cenaze töreniyle ilgili bilgilerin daha sonra paylaşılacağı belirtildi.





Galatasaray Kulübü eski yöneticisi Necati Demirkol, 92 yaşında hayata gözlerini yuman Galatasaray'ın ve milli takımın efsane futbolcularından Bülent Eken hakkında açıklamalarda bulundu. Eken'i ifade etmeye kelimelerin yetmeyeceğini vurgulayan Necati Demirkol, Eken'in çok saygın ve önemli bir spor adamı olduğunu dile getirdi. Demirkol, "Türk sporunun, özellikle Galatasaray'ın en önemli markalarından biriydi. Futbolculuk, antrenörlük ve yöneticilik yapmış, hep Galatasaray ve Türk sporuna hizmet etmiş saygın bir kişilikti" dedi.



"ÇOK KALİTELİ VE ŞEREFLİ BİR YAŞAM SÜRDÜ"

Eken'in Türk futbolunu Avrupa'ya tanıtan ilk sporculardan biri olduğunu dile getiren Necati Demirkol, "Son zamanlara kadar görüşürdük. Hep yaşamla mücadele etmiş ve hayatının merkezine hep Galatasaray'ı koymuştu. Çok kaliteli ve şerefli bir yaşam sürdü. Şerefli bir şekilde de hayatını kaybetti. 93 yaşına kadar sağlıklı bir hayatı vardı. Allah'tan rahmet diliyorum, nur içinde yatsın. Tüm Galatasaraylıların da başı sağ olsun" diye konuştu.








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