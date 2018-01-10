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Galatasaraylı Denayer'den Tudor İtirafı: Bizi Çok Zorladı
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Galatasaraylı Denayer'den Tudor itirafı: Bizi çok zorladı

GALATASARAYLI DENAYER'DEN TUDOR İTİRAFI: BİZİ ÇOK ZORLADI

Galatasaray'ın savunma oyuncusu Jason Denayer, eski teknik direktörleri Igor Tudor'un sürekli dizilişi değiştirmesinin kendilerini zorladığını dile getirdi.

Tarih : 10 Ocak 2018, 01:30
Puan Ver : Galatasaraylı Denayer'den Tudor İtirafı: Bizi Çok Zorladı(6/10)2

Galatasaray'ın savunma oyuncularından Jason Denayer, takımının kamp yaptığı Antalya'nın Belek beldesinde bulunan tesislerde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Kampın kendileri için iyi geçtiğini söyleyen Denayer, "Şu an kamp çok iyi geçiyor. Kondisyon kazanıyoruz, kendimizi toparlamamız için iyi oldu" dedi.

"PERFORMANSIMI ARTIRMAYA ÇALIŞIYORUM"

Galatasaray ile arasında bulunan kiralık sözleşmesinin sezon sonunda sona ereceğinin hatırlatılması üzerine Denayer, "Henüz bir görüşmemiz olmadı, bunun için çok erken. Gelecek ile ilgili sadece performansımı artırmaya çalışıyorum. Elimden gelenin en iyisini yaparak, takıma yardımcı olmaya gayret ediyorum" diye konuştu."TERİM'İN GELİŞİNİN ARDINDAN DAHA KEYİFLİ VAKİT GEÇİRİYORUZ"

Fatih Terim'in takıma kısa sürede önemli bir katkı yaptığını vurgulayan Belçikalı oyuncu, "Terim'in gelişinin ardından çok şey değişti, takım içerisinde oyuncular arasındaki bağlar kuvvetlendi. Daha keyifli vakit geçiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Hakan Balta'nın takıma dönüşünün ardından stoper mevkisinde birçok rakibi olmasının kendisini nasıl etkileyeceği ile ilgili gelen bir soruya yanıt veren Jason Denayer, "Futbolda tabii ki rekabet vardır. Hiçbir takımda sadece 2 defans oyuncusu yoktur. Birçok savunma oyuncusu vardır. Bunun için sürekli çalışmamız gerekiyor" açıklamasını yaptı.

"SÜREKLİ DİZİLİŞİN DEĞİŞMESİ BİZİ ZORLADI"

Belçikalı savunmacı, "Şampiyonluk yolundaki rakipleriniz kim" sorusuna, "Puan tablosuna baktığımızda, rakiplerimizin kim olduğu belli oluyor. Başakşehir, Fenerbahçe ve Beşiktaş bizim rakiplerimiz. Bu takımlarla rekabet etmek bizi zorlayacak" yanıtını verdi.

Denayer son olarak, "Igor Tudor'un dizilişi her maçta değiştirmesi, sizi nasıl etkiliyordu" sorusuna, "Zordu, bu kadar kısa zamanda sürekli değişiklik yapmak bizi zorluyordu. Kısa sürede yapılan bu değişikliklerden dolayı sahada adaptasyon problemi yaşıyorduk" cevabını verdi ve sözlerini tamamladı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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