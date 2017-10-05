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Galatasaraylı Belhanda, İlk 7 Hafta Performansıyla Sneijder'i Geride Bıraktı

GALATASARAYLI BELHANDA, İLK 7 HAFTA PERFORMANSIYLA SNEİJDER'İ GERİDE BIRAKTI

Galatasaray'ın bu sezon kadrosuna kattığı Younes Belhanda, ilk 7 haftadaki 1 gol 3 asistlik performansıyla, sezon başında takımdan gönderilen Sneijder'i aratmadı.

Tarih : 05 Ekim 2017, 10:20
Puan Ver : Galatasaraylı Belhanda, İlk 7 Hafta Performansıyla Sneijder'i Geride Bıraktı(6/10)2

Galatasaray'ın bu sezonki 10 numarası Younes Belhanda, eski 10 numara Wesley Sneijder'i adeta ezip geçti.

TUDOR'U HAKLI ÇIKARDI

Faslı futbolcunun performansı, Hollandalı futbolcuyu takımda düşünmeyip gönderilmesi için ön ayak olan ve bu nedenle ağır eleştirilere maruz kalan Teknik Direktör Igor Tudor'un da yüzünü güldürdü.

Hırvat hocanın transferi için ısrarcı olduğu Belhanda, ilk 7 hafta tüm maçlarda ilk 11'de yer aldı.

HER AN OYUNUN İÇİNDE

İstikrarı ile dikkat çeken Faslı, 1 gol attı, 3 asist yaptı. Gol olan 3 topun ön asistini yapan Belhanda, 18 de gol olmayan şut pası verdi. Belhanda'nın asıl fark yarattığı konu ise girdiği ikili mücadelelerden 47'sinden başarılı çıkması oldu. Bu veri, Faslı yıldızın oyunun içinde olduğunu, savaşçı kimliğini ve üstün fizik güçte bulunduğunu kanıtladı.

HOLLANDALI KAÇAK GÜREŞTİ

Sneijder ise geçen sezonun ilk 7 haftasında 1 maç kaçırdı. 6 karşılaşmada sadece 16 ikili mücadele kazanırken, "kaçak güreştiğini", iyi konsantre olamadığını ve fizik olarak yetersiz kaldığını gösterdi.

6 maçta 3 asist yapan ve 22 gol olmayan şut pası veren Sneijder buna rağmen hiç gol atamadı ve ayağından hiç gol olan asist pası çıkmadı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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