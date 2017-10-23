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GALATASARAYLI BAFETİMBİ GOMİS, CÜNEYT ÇAKIR'A ÇOK ÇALIŞMALISIN DEDİ


Galatasaraylı Bafetimbi Gomis, Cüneyt Çakır'a Çok Çalışmalısın Dedi
Tarih : 23 Ekim 2017, 03:00
Puan Ver : Galatasaraylı Bafetimbi Gomis, Cüneyt Çakır'a Çok Çalışmalısın Dedi(5/10)1

Galatasaray'ın Süper Lig'in 9. Haftasında Fenerbahçe ile evinde 0-0 berabere kaldığı maçın ardından Bafetimbi Gomis, Hasan Ali Kaldırım'ın ceza sahası içindeki pozisyonunun ardından hakem Cüneyt Çakır'ın yanına giderek kendisine "Biz her gün çalışıyoruz, sen de çalışmalısın" dediğini söyledi.

Hasan Ali Kaldırım'ın ceza sahasında topa elle müdahale ettiğini savunan Gomis, taraftarın beklentisini karşılayamadıkları için üzgün olduklarını kaydetti.

Gomis'in maç sonu açıklaması şöyle:

"YENİLMEZLİĞİMİZİ SÜRDÜRÜYORUZ"

"Bugün beklentiyi karşılayamadık, iyi oynayamadık ama yine de 1 puan aldık ve yenilmezliğimizi sürdürüyoruz.

"POZİSYON NET PENALTIYDI"

Pozisyonun penaltı olduğu çok netti. Gördüm ve çok kızdım. Hakeme gidip oyunu iyi yönetmesi gerektiğini söyledim. Hakeme söyleyecek bir şeyim var; biz her gün çalışıyoruz, onun da çalışması lazım.

Kazanmak için sahaya çıktık ve penaltı olsa, sonuç 1-0 olacaktı. Namağlup unvanımızı koruyoruz."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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