Meteorolojiden Toz Taşınımı Uyarısı
Erkeklerle Görüşüyor Dediği Yengesine Kızdı, Kardeşini Öldürdü
Bingöl'de 3 Terörist Öldürüldü
Kılıçdaroğlu, Sözcü Gazetesini Ziyaret Etti
Antalya'da Denizde Oluşan 4 Hortum Korkuttu
Hollanda'da Hükümet Kurulamıyor!
Pierce Brosnan'dan Doğum Günü Öpücüğü
Obeziteye Karşı Sağlıklı Yaşam Şenliği
Almanya Blöf Yapıyor! İsteseler De Bulamazlar
Buse Kayacan Galatasaray'da
İstanbul Metrosuna Atm'ler Tekrar Yerleştirildi
Ptt 5 Yılda 60 Bin Kişiyi İşe Alacak
Ab, Erdoğan, Juncker Ve Tusk Arasındaki Üçlü Zirveyi Duyurdu
Balon Şişirirken Öldü!
Diyanet İşleri Başkanı Görmez Ölümden Döndü
Çağın Vebasına Davetiye Çıkarıyor!
Twitter'da Sorun!
Bensu Soral Cannes'da Büyüledi
Ankaragücü'nde İsmet Taşdemir Görevi Bıraktı
İtalya Hükümeti Bedava Kale Dağıtıyor

galatasaraylı alperen'e altınordu'dan üzüntü mesajı

GALATASARAYLI ALPEREN'E ALTINORDU'DAN ÜZÜNTÜ MESAJI

Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan, Antalya'da dün uzatmalarda 1-0 mağlup oldukları U19 Türkiye Şampiyonası maçında ayağı kırılan Galatasaraylı Alperen Kılıç'ın durumuna çok üzüldüklerini söyledi.

Tarih : 05 Mayıs 2017, 14:47
Puan Ver : Galatasaraylı Alperen'e Altınordu'dan Üzüntü Mesajı(5/10)2


Başkan Özkan yayınladığı mesajda, "Temennim, Alperen'in sahalara geri döndükten sonra, evladımız olarak Galatasaray'ın da izin vermesi halinde bir sezon Altınordu formasını giymesidir. Hem onun, hem ailesinin, hem takım arkadaşlarının, hem de kulübünün üzüntüsünü bir nebze olsun azaltabiliriz" ifadesini kullandı.



Altınordu için U19 Türkiye Şampiyonası'nın, Alperen' Kılıç'ın ayağının kırıldığı anda sona erdiğini dile getiren Başkan Seyit Mehmet Özkan, "Üç sezon önce de aynı sahada bizim oyuncumuz Berk Erel'in ayağı kırılmıştı. Bir an o günlere geri döndüm. Alperen bugünden itibaren önce Galatasaray'ın, sonra da bizim evladımızdır. Galatasaray yönetimi izin verdiği ölçüde, ona olan vefa borcumuzu ödeyeceğimizi tüm kamuoyunun bilmesini isterim." Bu arada Altınordu Gençlik Geliştirme Direktörü Savaş Serdar ile U14 ve U15 Takımları Genel Kaptanı Halit Eroğlu, genç futbolcuyu hastanede ziyaret etti.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Galatasaraylı  Alperen  E  Altınordu  Dan  Üzüntü  Mesajı    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER