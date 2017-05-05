

Başkan Özkan yayınladığı mesajda, "Temennim, Alperen'in sahalara geri döndükten sonra, evladımız olarak Galatasaray'ın da izin vermesi halinde bir sezon Altınordu formasını giymesidir. Hem onun, hem ailesinin, hem takım arkadaşlarının, hem de kulübünün üzüntüsünü bir nebze olsun azaltabiliriz" ifadesini kullandı.



Altınordu için U19 Türkiye Şampiyonası'nın, Alperen' Kılıç'ın ayağının kırıldığı anda sona erdiğini dile getiren Başkan Seyit Mehmet Özkan, "Üç sezon önce de aynı sahada bizim oyuncumuz Berk Erel'in ayağı kırılmıştı. Bir an o günlere geri döndüm. Alperen bugünden itibaren önce Galatasaray'ın, sonra da bizim evladımızdır. Galatasaray yönetimi izin verdiği ölçüde, ona olan vefa borcumuzu ödeyeceğimizi tüm kamuoyunun bilmesini isterim." Bu arada Altınordu Gençlik Geliştirme Direktörü Savaş Serdar ile U14 ve U15 Takımları Genel Kaptanı Halit Eroğlu, genç futbolcuyu hastanede ziyaret etti.







kaynak:sabah