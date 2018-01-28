GALATASARAY'LA OSMANLI, MAÇ BİTER BİTMEZ TRANSFER PAZARLIĞINA BAŞLADI
Galatasaray, Osmanlıspor maçının ardından rakip takım yöneticileriyle masaya oturdu, Umar Aminu'yu istedi.
Galatasaray'da Badou Ndiaye'nin Stoke City'ye satışı tamamlanmak üzereyken yapılacak transferlerle ilgili olarak sürpriz bir gelişme yaşandı.
GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Fatih Terim'in kanat forvet isteği üzerine Osmanlıspor'un Nijeryalı oyuncusu Umar Aminu'yu isteyen sarı kırmızılılar, başkent ekibiyle oynadıkları maçtan sonra masaya oturdu.
TRANSFERİ ZORLAYACAK
22 yaşındaki futbolcu için fiyat bilgisi alan sarı kırmızılıların transferin son gününe kadar oyuncunun transferini zorlayacağı belirtildi.
Kaynak: haberinburada
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