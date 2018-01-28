Galatasaray'da Badou Ndiaye'nin Stoke City'ye satışı tamamlanmak üzereyken yapılacak transferlerle ilgili olarak sürpriz bir gelişme yaşandı.

GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Fatih Terim'in kanat forvet isteği üzerine Osmanlıspor'un Nijeryalı oyuncusu Umar Aminu'yu isteyen sarı kırmızılılar, başkent ekibiyle oynadıkları maçtan sonra masaya oturdu.

TRANSFERİ ZORLAYACAK

22 yaşındaki futbolcu için fiyat bilgisi alan sarı kırmızılıların transferin son gününe kadar oyuncunun transferini zorlayacağı belirtildi.

Kaynak: haberinburada