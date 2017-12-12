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Galatasaray'ın yeni yıldızı, imza için İstanbul'da

GALATASARAY'IN YENİ YILDIZI, İMZA İÇİN İSTANBUL'DA

Galatasaray'un uzun süredir istediği 16 yaşındaki İranlı futbolcu Allahyar Sayyadmanesh, sarı-kırmızılı takıma imza atmak için İstanbul'a geldi.

Tarih : 12 Aralık 2017, 12:50
Puan Ver : Galatasaray'ın Yeni Yıldızı, İmza İçin İstanbul'da(8/10)4

İran'ın Saipa takımının altyapısında oynayan 16 yaşındaki futbolcu Allahyar Sayyadmanesh, Galatasaray'a transfer olmak için İstanbul'a geldi.

U17 İran Milli Takımı'nda forma giyen Allahyar Sayyadmanesh, Galatasaray ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

DEVRE ARASINDA TAKIMA KATILACAK

Genç futbolcu görüşmeler için İstanbul'a geldi. Transferin resmiyet kazanması halinde İranlı forvet devre arasında takıma katılacak. 16 yaşındaki forvet, kanatlarda da görev yapabiliyor.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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