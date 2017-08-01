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Galatasaray'ın Yeni Transferi Ndiaye, Sağlık Kontrolünden Geçirildi

GALATASARAY'IN YENİ TRANSFERİ NDİAYE, SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Galatasaray'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Senegalli futbolcu Badou Ndiaye, sağlık kontrolünden geçirildi.

Tarih : 01 Ağustos 2017, 11:40
Puan Ver : Galatasaray'ın Yeni Transferi Ndiaye, Sağlık Kontrolünden Geçirildi(9/10)5

Galatasaray'ın transferini duyurduğu Osmanlıspor'dan yeni transferi Badou Ndiaye, sağlık kontrolünden geçirildi.

KULÜP AÇIKLADI

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Senegalli futbolcunun Bahçelievler Medical Park Hastanesinde sağlık kontrollerine tabi tutulduğu belirtildi. Sağlık kontrolünde sarı-kırmızılı takımın futbol yetkililerinin de hazır bulunduğu aktarıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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