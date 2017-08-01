GALATASARAY'IN YENİ TRANSFERİ NDİAYE, SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ
Galatasaray'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Senegalli futbolcu Badou Ndiaye, sağlık kontrolünden geçirildi.
Galatasaray'ın transferini duyurduğu Osmanlıspor'dan yeni transferi Badou Ndiaye, sağlık kontrolünden geçirildi.
KULÜP AÇIKLADI
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Senegalli futbolcunun Bahçelievler Medical Park Hastanesinde sağlık kontrollerine tabi tutulduğu belirtildi. Sağlık kontrolünde sarı-kırmızılı takımın futbol yetkililerinin de hazır bulunduğu aktarıldı.
Kaynak: haberinburada
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