GALATASARAY'IN YENİ TRANSFERİ MARİANO: TEKLİF GELİNCE DÜŞÜNMEDİM BİLE
Galatasaray'ın Brezilyalı sağ bek oyuncusu Mariano, "Galatasaray'ın teklifini aldıktan sonra ikinci kez düşünmedim bile." dedi.
Galatasaray'ın Brezilyalı defans oyuncusu Mariano Ferreira Filho, "Galatasaray'ın teklifini aldıktan sonra ikinci kez düşünmedim bile, çünkü çok büyük bir takım, çok büyük bir camia ve çok önemli bir tarihe sahip." dedi.
Mariano, Türkiye dışında İtalya ve İspanya'dan da transfer teklifleri aldığını aktararak, şunları kaydetti:
"GALATASARAY'DAN TEKLİF ALINCA DİĞER TAKIMLARI DÜŞÜNMEDİM"
"Galatasaray'ın teklifini aldıktan sonra ikinci kez düşünmedim bile, çünkü çok büyük bir takım, çok büyük bir camia, çok önemli bir tarihe sahip. Şampiyonlukları, Avrupa'da başarıları olan bir takım. Galatasaray gibi bir takımdan böyle bir teklif gelince, diğer bütün teklifler benim için o anda dışarıda kalmıştı."
Sarı-kırmızılı ekipteki hedeflerine değinen Mariano, "Şampiyonluklar ve kupalar kazanmak için geldim. Taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.
Kaynak: haberinburada
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