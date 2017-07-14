GALATASARAY'IN YENİ TRANSFERİ MARİANO, CUMARTESİ GÜNÜ İSTANBUL'A GELİYOR
Galatasaray'ın, İspanyol ekibi Sevilla'dan transfer ettiği 31 yaşındaki Mariano, Cumartesi günü İstanbul'a gelerek önce sağlık kontrolünden geçecek ardından da resmi imzayı atacak.
Galatasaray, İspanya ekibi Sevilla'dan 31 yaşındaki yeni transferi Mariano'ya kavuşuyor. beIN Sports'un haberine göre Brezilyalı sağ bek, yarın (15 Temmuz) 23.20'da İstanbul'da olacak.
PAZAR GÜNÜ KONTROL
31 yaşındaki oyuncunun pazar günü sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atması bekleniyor.
Kaynak: haberinburada
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