İçişleri Bakanı Soylu, Bbc'yi Teröre Destek Vermekle Suçladı!
Son Dakika! Siirt Pkk'lı Teröristler Köy Basıp Bir Vatandaşı Şehit Etti
Pkk, Bir Oğlunu Daha Kaçırmak İstedi, Karşı Koyunca Şehit Edildi
Suriye Ordusu Dey-Rez Zor'daki Hava Üssünde Kuşatmayı Deldi
Fenerbahçe'nin Ofsayt Tartışmalı Golü, Geceye Damgasını Vurdu
Irma Kasırgası Abd'nin Kapılarına Dayandı! 6,3 Milyon Kişi Tahliye Edilecek
Aykut Kocaman: Kötü Oyunumuzla Fenerbahçe Tarihine Geçiyoruz
Emre Belözoğlu: Topa Hakim Olursak Türkiye'de Herkesi Yenebiliriz
Süper Lig'de Aytemiz Alanyaspor, Atiker Konyaspor'u 2-0 Yendi
Süper Lig'de Başakşehir, Fenerbahçe'yi 3-2 Mağlup Etti
Yine Stat Terörü! Babacan'ın Kafasına Su Şişesi Attılar
15 Temmuz Gecesi Erdoğan'ı Koruyan Polislerin Fetö'den Tutuklandığı Ortaya Çıktı
Son Dakika! Erdoğan Ve Trump'la Telefonda Görüştü
Kılıçdaroğlu'nun Konvoyuna Saldıran Terörist Öldürüldü
Van'da Zırhlı Polis Aracı Takla Attı: 1 Şehit, 3 Yaralı
Arkadaşını Aradı Vuruldum Dedi, Ertesi Gün Cesedi Bulundu
Chp Ve Hdp'li Vekiller Panelde Bir Araya Geldi
Oğuzhan Özyakup: Türkiye'de Oynadığım En Kötü Zemin
Gaziantepspor, Borçları Nedeniyle 18 Yeni Futbolcuyu Oynatamayacak
Şenol Güneş: Zor Oldu, Biraz Yıprandık Ama 3 Puanı Hak Ettik

Galatasaray'ın Yeni Transferi Mariano, Cumartesi Günü İstanbul'a Geliyor

GALATASARAY'IN YENİ TRANSFERİ MARİANO, CUMARTESİ GÜNÜ İSTANBUL'A GELİYOR

Galatasaray'ın, İspanyol ekibi Sevilla'dan transfer ettiği 31 yaşındaki Mariano, Cumartesi günü İstanbul'a gelerek önce sağlık kontrolünden geçecek ardından da resmi imzayı atacak.

Tarih : 14 Temmuz 2017, 23:20
Puan Ver : Galatasaray'ın Yeni Transferi Mariano, Cumartesi Günü İstanbul'a Geliyor(7/10)3

Galatasaray, İspanya ekibi Sevilla'dan 31 yaşındaki yeni transferi Mariano'ya kavuşuyor. beIN Sports'un haberine göre Brezilyalı sağ bek, yarın (15 Temmuz) 23.20'da İstanbul'da olacak.

PAZAR GÜNÜ KONTROL

31 yaşındaki oyuncunun pazar günü sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atması bekleniyor.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Galatasaray  In  Yeni  Transferi  Mariano  Cumartesi  Günü  İstanbul  A  Geliyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER