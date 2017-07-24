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Galatasaray'ın yeni transferi iptal oldu

GALATASARAY'IN YENİ TRANSFERİ İPTAL OLDU

Galatasaray'ın sağlık kontrollerinden geçirdiği Uruguaylı sol bek oyuncusu Marhias Olivera'nın transferi, çıkan anlaşmazlık sonrasında iptal oldu.

Tarih : 24 Temmuz 2017, 15:00
Puan Ver : Galatasaray'ın Yeni Transferi İptal Oldu(10/10)6

Galatasaray'ın sürpriz bir şekilde sağlık kontrollerinden geçirdiği Mathias Olivera'nın transferi iptal oldu. Oyuncunun sarı kırmızılılarla yaptığı protokol anlaşmasını bozmak zorunda kaldığı ifade edildi.Uruguay basınında yer alan habere göre; oyuncunun menajeri Daniel Fonseca ile babası arasında çıkan anlaşmazlık sonucunda transferin suya düştüğü belirtilirken oyuncunun sarı kırmızılılarla yapmış olduğu ön protokolü bozmak zorunda kaldığı ifade edildi.

GALATASARAY SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRMİŞTİ

Hatırlanacağı üzere Galatasaray, hafta içerisinde Muslera'nın da referansıyla Uruguay U20 Takımı oyuncusuyla anlaşma sağlamış ve futbolcuyu sağlık kontrollerinden geçirmişti.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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