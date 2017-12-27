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Galatasaray'ın Yeni Transferi Hasan Gündem, İlk Antrenmana Çıktı
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Galatasaray'ın Yeni Transferi Hasan Gündem, İlk Antrenmana Çıktı

GALATASARAY'IN YENİ TRANSFERİ HASAN GÜNDEM, İLK ANTRENMANA ÇIKTI

3. Lig ekibi Aydınspor 1923'ten Galatasaray'a transfer olan 16 yaşındaki forvet Hasan Gündem, ilk antrenmana çıktı.

Tarih : 27 Aralık 2017, 17:40
Puan Ver : Galatasaray'ın Yeni Transferi Hasan Gündem, İlk Antrenmana Çıktı(6/10)2

TFF 3. Lig 3. Grup temsilcisi Aydınspor 1923'ten Galatasaray'ın altyapısına transfer olan 16 yaşındaki forvet Hasan Gündem, yeni takımıyla İstanbul'da ilk antrenmana çıktı.

Aydın'da geçen sezon profesyonel yapılan ve bu sezon başında 3 maçta forma giyen genç futbolcu, sarı-kırmızılıların altyapısında görev yapacak. Galatasaray'ın izleme ekibinin altyapı maçlarında takip edip beğendiği Hasan, resmi imzayı ocak ayında ara transfer dönemi başlayınca atacak.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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