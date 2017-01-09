Galaxy S8 İçin Beklenen Satış Rakamı 60 Milyon!
Norveç Fm Radyoyu Bırakan İlk Ülke Olacak
Greyfurt Cildinizi Yağdan Koruyan En İyi Besindir
Meteoroloji Verilerine Göre Yurtta 5 Günlük Hava Durumu
Süper Lig'de Devre Arasında Kesinleşen Transferler
Birce Akalay Affetmedi Davayı Açtı
Yıldırım, Mhp Genel Başkanı Bahçeli'yle Görüşüyor
Abd Merkez Kuvvetler Komutanlığından Pyd'ye...
Küresel Piyasalarda Dolar Trump Ardından Geriledi
Konutların Özgeçmişi Tek Bir Tıkla Öğrenilecek
Çekiciye Çarpan Sürücü Hayatını Kaybetti
Lice Ve Hani'de 13 Köyde Sokağa Çıkma Yasağı İlan Edildi
Bebeği Şiddetle Sarsmak Ölüme Neden Olabilir!
Hadise'nin Transparan Talihsizliği
Dolar Üzerinden Türkiye'ye Operasyon!
Laureus Dünya Spor Ödülleri Adayları Belirlendi
Rusya'dan Türkiye İçin Flaş Adım
Kadınlar Erkekler İçin Alışveriş Yaparken Nelere Dikkat Etmeli?
Sevdiklerinizi Sevindirecek Sürprizler
Meteorolojiden İstanbul Ve 5 İle Kar Erimesi Uyarısı

galatasaray'ın yeni transferi garry rodrigues istanbul'da

GALATASARAY'IN YENİ TRANSFERİ GARRY RODRİGUES İSTANBUL'DA

Galatasaray'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Garry Rodrigues, İstanbul'a geldi.

Tarih : 09 Ocak 2017, 09:38
Puan Ver : Galatasaray'ın Yeni Transferi Garry Rodrigues İstanbul'da(10/10)8


Galatasaray'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Garry Rodrigues, İstanbul'a geldi.



Tarifeli uçakla Atina'dan İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelen 26 yaşındaki orta saha oyuncusunu bir grup taraftar tezahüratlarla karşıladı.



Buradan özel uçakla konaklayacağı otele götürülen Rodrigues'in, yarın sağlık kontrolünden geçirildikten sonra kendisini sarı kırmızılı yapacak sözleşmeye imza atması bekleniyor.



Yunanistan Süper Lig ekiplerinden PAOK'ta forma giyen 26 yaşındaki Rodrigues, bu sezon ligde oynadığı 12 maçta 3 gol ve 5 asistlik performans gösterdi. Avrupa Ligi'nde de boy gösteren Rodrigues, bu sezon takımına 2 gol ve 1 asistlik katkıda bulundu.



Hollanda doğumlu olan Garry Rodrigues, 12 kez Yeşil Burun Adaları Milli Takımı forması da giydi.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Galatasaray  In  Yeni  Transferi  Garry  Rodrigues  İstanbul  Da    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER