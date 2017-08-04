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Galatasaray'ın Yeni Transferi Fernando Sağlık Kontrolünden Geçirildi

GALATASARAY'IN YENİ TRANSFERİ FERNANDO SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇİRİLDİ

Galatasaray'ın Manchester City'den transfer ettiği Fernando Reges, sağlık kontrolünden geçti. Fernando'nun sağlık kontrolünde herhangi bir sorun çıkmadı.

Tarih : 04 Ağustos 2017, 12:40
Puan Ver : Galatasaray'ın Yeni Transferi Fernando Sağlık Kontrolünden Geçirildi(10/10)6

Galatasaray'ın transferi için görüşmelerde bulunduğu Brezilyalı futbolcu Fernando Francisco Reges, sağlık kontrolünden geçirildi.

TURP GİBİ

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Fernando'nun Bahçelievler Medical Park'ta çeşitli testlere tabi tutulduğu bildirildi. Herhangi bir sorun çıkmayan Fernando'nun sağlık kontrolünde sarı-kırmızılı takımın yetkililerinin de hazır bulunduğu aktarıldı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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