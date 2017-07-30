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GALATASARAY'IN YENİ TRANSFERİ FEGHOULİ, BU AKŞAM İSTANBUL'A GELECEK


Galatasaray'ın Yeni Transferi Feghouli, Bu Akşam İstanbul'a Gelecek
Tarih : 30 Temmuz 2017, 14:30
Puan Ver : Galatasaray'ın Yeni Transferi Feghouli, Bu Akşam İstanbul'a Gelecek(8/10)4

Galatasaray'ın yeni transferi Sofiane Feghouli, bu akşam saatlerinde Türkiye'ye geliyor. Yarın İstanbul'da sağlık kontrollerinden geçecek olan yıldız oyuncu, 3 yıllık imzayı attıktan sonra, Galatasaray'ın Avusturya'daki kampına katılacak.

GALATASARAY 4.5 MİLYON EURO ÖDEYECEK

Feghouli ile 3 yıllık sözleşme üzerinden her konuda anlaşmaya varan Galatasaray, West Ham United'ın talep ettiği 7 milyon Euro'luk bonservis bedelinde indirim sağladı ve 4.5 milyon Euro gibi bir rakama ikna etti. West Ham United'a 4 yıllık bir ödeme planı sunan sarı-kırmızılı yönetim, İngiliz kulübüyle anlaşma sağladı.

Galatasaray'ın Sofiane Feghou ile 3.3 milyon Euro'dan 3 yıllık anlaşmaya vardığı kaydedildi.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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