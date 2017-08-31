Galatasaray'ın Manchester City'den yenilen kiraladığı eski oyuncusu Jason Denayer, sağlık kontrolünden geçti. Oyuncunun herhangi bir sağlık sorunu çıkmadı.

Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'den eski oyuncusu Jason Denayer'i, 1 yıllığına yeniden kiraladı. Gece saatlerinde İstanbul'a gelen Belçikalı oyuncu, öğle saatlarinde de sağlık kontrolünden geçti. Oyuncunun herhangi bir sağlık problemine rastlanmadı.

YETKİLİLER DE GİTTİ

İşte Galatasaray'ın konuyla ilgili açıklaması;

"Kulübümüzün transfer görüşmelerine başlandığını açıkladığı Jason Denayer sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler'de sağlık kontrolünden geçti.

Belçikalı futbolcunun sağlık kontrolünde Galatasaray Futbol Takımı yetkilileri de hazır bulundu."

Kaynak: haberinburada