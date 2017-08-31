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Galatasaray'ın Yeni Transferi Denayer, Sağlık Kontrolünden Geçti

GALATASARAY'IN YENİ TRANSFERİ DENAYER, SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Galatasaray'ın Manchester City'den yenilen kiraladığı eski oyuncusu Jason Denayer, sağlık kontrolünden geçti. Oyuncunun herhangi bir sağlık sorunu çıkmadı.

Tarih : 31 Ağustos 2017, 12:40
Puan Ver : Galatasaray'ın Yeni Transferi Denayer, Sağlık Kontrolünden Geçti(5/10)1

Galatasaray, İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'den eski oyuncusu Jason Denayer'i, 1 yıllığına yeniden kiraladı. Gece saatlerinde İstanbul'a gelen Belçikalı oyuncu, öğle saatlarinde de sağlık kontrolünden geçti. Oyuncunun herhangi bir sağlık problemine rastlanmadı.

YETKİLİLER DE GİTTİ

İşte Galatasaray'ın konuyla ilgili açıklaması;

"Kulübümüzün transfer görüşmelerine başlandığını açıkladığı Jason Denayer sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler'de sağlık kontrolünden geçti.

Belçikalı futbolcunun sağlık kontrolünde Galatasaray Futbol Takımı yetkilileri de hazır bulundu."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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