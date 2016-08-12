

Tasarım ve inovasyon markası Nef, Galatasaray Futbol Takımı ana sponsoru oldu. Toplam tutarı 52,5 Milyon TL'yi bulan 2+1 yıllık sponsorluk anlaşmasıyla güçlerini birleştiren Türkiye'nin iki büyük markası, sadece yurtiçinde değil yurtdışında da işbirliğine devam edecek.