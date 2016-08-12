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galatasaray'ın yeni nefesi

GALATASARAY'IN YENİ NEFESİ

Tasarım ve inovasyon markası Nef, Galatasaray Futbol Takımı ana sponsoru oldu.

Tarih : 12 Ağustos 2016, 13:17
Puan Ver : Galatasaray'ın Yeni Nefesi(0/10)


Tasarım ve inovasyon markası Nef, Galatasaray Futbol Takımı ana sponsoru oldu. Toplam tutarı 52,5 Milyon TL'yi bulan 2+1 yıllık sponsorluk anlaşmasıyla güçlerini birleştiren Türkiye'nin iki büyük markası, sadece yurtiçinde değil yurtdışında da işbirliğine devam edecek.








Etiketler: Galatasaray  In  Yeni  Nefesi    haber

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