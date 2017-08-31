GALATASARAY'IN UZUN SÜRE İSTEDİĞİ IMBULA, TOULOUSE'A KİRALANDI
Galatasaray'ın transfer döneminde orta sahasına katmak için uzun uğraşlar verdiği Imbula, Fransa ekibi Toulouse'a kiralandı.
Transfer döneminde uzun süre ismi Galatasaray ile de anılan ve Fernando transferi sonrasında vazgeçilen Giannelli Imbula, Fransız ekibi Toulouse'a transfer oldu.
SEZON SONUNA KADAR FRANSA'DA
Stoke City, Fransız oyuncuyu sezon sonuna kadar Ligue 1 ekiplerinden Toulouse'a kiraladı. Fransız kulübünün 14 ile 18 milyon Euro arasında bir satın alma opsiyonu ile transferi tamamladığı kaydedildi.
2015 yazında Marsilya'dan Porto'ya 20 milyon Euro bonservis ile transfer olan Imbula, 7 ay sonra 24.25 milyon Euro karşılığında Stoke City'e transfer olmuştu. Fransız ön libero, Stoke City'de 28 maça çıktı.
Kaynak: haberinburada
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